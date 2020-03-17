Нацкорпус намагається не допустити прийняття антинародних законопроектів, які ведуть країну до капітуляції

У вівторок, 17 березня, політична партія Андрія Білецького Національний Корпус розпочала акцію під будівлею Верховної Ради

Представники Нацкорпусу намагаються не допустити ухвалення парламентом антинародних законопроектів, які ведуть країну до капітуляції. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз)

«Ми не довіряємо чинній владі, яка під прикриттям боротьби з поширенням коронавірусу намагається заблокувати протест українців проти капітуляції перед Кремлем», - заявили активісти.

Представники Нацкорпусу Андрія Білецького біля кожного входу до будівлі парламенту роздають депутатам листівки з інформацією про заходи, які запровадив Кабмін для боротьби з поширенням коронавірусу.

«Закликаємо виконувати рішення власної влади! Депутати – сидіть вдома, як і всі українці! Вимагаємо призупинити роботу Верховної Ради на час всеукраїнського карантину! Не дамо вірусу зради знищити країну!» - закликають в Нацкорпусі Андрія Білецького.

Зазначимо, сьогодні зарнку нардепи вже прийняли важливий законопроект без обговорень.

Законопроект №3219 стосується змін до кількох законів, які спрямовані на запобігання виникненню і поширенню коронавируса COVID-19.

Дане рішення було прийнято 344-ма нардепами.

Так, за порушення правил карантину українці повинні будуть сплатити штраф у розмірі від 17 000 до 34 000 долл, а для посадових осіб сума складе - 34 000 - 170 000 грн. А порушення санітарних норм і правил щодо запобігання інфекційним захворюванням спричинить штрафи в розмірі 17 000 - 51 000 грн або арешт на строк до 6 місяців/обмеження волі на строк до 3 років/ позбавлення волі на строк до 3 років. У разі, якщо порушення санітарних норм і правил спричинять за собою смерть людини або тяжкі наслідки, то винний може отримати від 5 до 8 років в'язниці.

Нагадаємо, Білецький оголосив термінову мобілізацію ветеранів, почалися арешти.

Як повідомляла Politeka, Білецький закликав владу України терміново посилити фронт.

Також Politeka писала, що Білецький жорстко розніс Зеленського після скандального інтерв'ю.