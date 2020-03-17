Нацкорпус пытается не допустить принятия антинародных законопроектов, которые ведут страну к капитуляции

Во вторник, 17 марта, политическая партия Андрея Билецкого Национальный Корпус начала акцию под зданием Верховной Рады

Представители Нацкорпуса пытаются не допустить принятия парламентом антинародных законопроектов, которые ведут страну к капитуляции. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

«Мы не доверяем действующей власти, которая под прикрытием борьбы с распространением коронавирус пытается заблокировать протест украинцев против капитуляции перед Кремлем», - заявили активисты.

Представители Нацкорпуса Андрея Билецкого возле каждого входа в здание парламента раздают депутатам листовки с информацией о мерах, которые ввел Кабмин для борьбы с распространением коронавирус.

«Призываем выполнять решения собственной власти! Депутаты – сидите дома, как и все украинцы! Требуем приостановить работу Верховной Рады на время всеукраинского карантина! Не дадим вируса измены уничтожить страну!» - призывают в Нацкорпусе Андрея Билецкого.

Отметим, сегодня зарнку нардепы уже приняли важный законопроект без обсуждений.

Законопроект №3219 касается изменений в несколько законов, которые направлены на предотвращение возникновения и распространения коронавируса COVID-19.

Данное решение было принято 344-мя нардепами.

Так, за нарушение правил карантина украинцы должны будут уплатить штраф в размере от 17 000 до 34 000 долл, а для должностных лиц сумма составит - 34 000 - 170 000 грн. А нарушение санитарных норм и правил по предотвращению инфекционных заболеваний повлечет штрафы в размере 17 000 - 51 000 грн или арест на срок до 6 месяцев/ограничение свободы на срок до 3 лет/ лишение свободы на срок до 3 лет. В случае, если нарушения санитарных норм и правил повлекут за собой смерть человека или тяжкие последствия, то виновный может получить от 5 до 8 лет тюрьмы.

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