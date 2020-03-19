Народний депутат Сергій Шахов, у якого виявили днями коронавірус, записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського

Як передає Рoliteka.net, Шахов поділився роликом у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук. Приводом для звернення стала ситуація про нібито "кнопкодавство" з боку колег Шахова, про що напередодні повідомив Зеленський.

"Зверніть увагу на ваш секретаріат... Пане президент, вас дуже сильно підставляють... Можна зайти на сайт Верховної Ради і подивитися, чи був Шахов в парламенті, реєструвався чи ні. Я відповім: я в парламенті не був, не голосував і також колеги не "кнопкодавили", як вам про це повідомили. Хочу розвіяти ці чутки...і хотів би, щоб більше таких фейків не було", - заявив нардеп, зазначивши, що чекає спростування від Офісу президента.

Gepostet von Сергій Шахов am Mittwoch, 18. März 2020

Раніше ми повідомляли, 18 березня МОЗ поінформував, що серед заражених COVID-19, є народний депутат. У цій ситуації проводилися всі необхідні дослідження і епідеміологічне розслідування.

Пізніше нардеп Шахов записав звернення, в якому розповів подробиці. В даний час він перебуває на амбулаторному лікуванні в умовах самоізоляції. Обранець пообіцяв щодня виходити на зв'язок і повідомляти про перебіг хвороби.

"Як бачите, зі мною все нормально. П'ятий день моєї хвороби показує, що все-таки не такий страшний той коронавірус, - поділився нардеп, звернувшись потім до чиновників і українців, - Я бажаю взятися за голову і наводити порядок... кожен громадянин, якщо є хоч якісь симптоми, схожі на коронавірус, повинні викликати лікарів і здавати тести".

Відзначимо, станом на 22 години 18 березня в Україні зафіксовано 16 випадків COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області в. Київ (2).

Нагадаємо, в Україні запроваджено штрафи за порушення правил карантину, які будуть діяти 3 місяці. За інформацією киян, правоохоронці вже виписують штрафи водіям громадського транспорту, які перевищили квоту за кількістю пасажирів - їх у маршрутних таксі та міні-автобусах повинно бути не більше 10 за одну поїздку.

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