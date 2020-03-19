Зараз гарант намагається спілкуватися тільки з найближчим оточенням

Президент України Володимир Зеленський вирішив перевіритися на коронавірус

Глава держави вже здав аналізи і отримані результати тесту. Про це повідомляють у Телеграм-каналі "Легітимний" з посиланням на свої джерела.

З'ясувалося, що тест виявився негативним, тобто президент здоровий.

Процедури перевірки будуть повторюватися часто, щоб убезпечити гаранта.

Зеленський на даний момент намагається комунікувати тільки зі своїм «найближчим» оточенням.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що народний депутат Сергій Шахов захворів коронавірусом.

Хворий знаходиться на амбулаторному лікуванні в умовах самоізоляції.

За словами зараженого, зараз він почуває себе нормально. У обранця піднялася темепература до 38 градусів чотири дні тому. Політик здав аналізи, викликавши лікарів. До речі, у медиків не виявилося тестів на коронавірус.

Шахов дотримувався звичайних рецептів - більше пив води, їв малину, лимон.

Пізніше лікарі все ж взяли аналіз на коронавірус, в результаті чого виявилось, що обранець хворий на нього. Станом на 18 березня, депутат відчував себе добре.

Як зазначив Шахов, коронавірус насправді не такий страшний, як про нього говорять.

Раніше ми писали, що глава Моз України Ілля Ємець звернувся з приводу посилення обмежень під час карантину.

За його словами, українці сприймають заходи безпеки під час карантину легковажно, нехтуючи встановленими протиепідемічними правилами і способами індивідуального захисту.

"Я ще раз підкреслюю, ситуація вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров'я і здоров'я ваших близьких", - повідомив Ємець.

Голова Моз також додав, що влада у разі необхідності буде вводити ще більш жорсткий режим.

Нагадаємо також, що на сьогоднішній день найбільше випадків коронавіруса в Україні зафіксовані в Чернівецькій області.

За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок 18 березня, там підтверджено 10 випадків зараження.

Крім того, зараз в області очікують результати ще 11 осіб, які звернулися до лікарів із симптомами COVID-19.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

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