З'явилася інформація, що міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець має намір у понеділок, 23 березня, подати у відставку

Про це у соцмережі Фейсбук повідомив нардеп від "Слугін народу" Алекандр Дубинський, передає Politeka.net.

"Сьогодні міністр охорони здоров'я Ємець заявить про відставку. Курйозна історія з подробицями - через годину на моєму Ютуб-каналі", - пише депутат.

Ситуацію активно обговорюють в мережі. Так, перші гіпотези про причини можливої відставки Ємця з'явилися в Телеграм-каналі Klymenko Time.

"Якщо це правда - можемо припустити, що це може значити дві речі: 1. Зеленський таки не хоче вводити надзвичайний стан, на якому наполягав сам Ємець. На вчорашній селекторній нараді президента з губернаторами мова йшла насамперед про режим надзвичайної ситуації. 2. Банальне - Ємець не хоче бути міністром, при якому від коронавіруса в Україні будуть вмирати люди".

Також з'явилася інформація, що замість Ємця пост голови МОЗ може зайняти його заступник і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Зазначимо, станом на 10 годин 23 березня в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків.

Раніше ми повідомляли, 23 березня в МОЗ повідомили про другий етап боротьби з коронавірусом. Ємець заявив, що Україна не змогла вчасно прийняти досить жорсткі заходи, щоб не впустити вірус в країну.

"В даний момент, у нас вже є осередки, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є нашими, місцевими осередками. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії в країні", - йдеться в заяві Ємця.

Міністр додав, що третій етап - смертність. Тому зараз важливо ліквідувати вогнища вірусу.

Ємець наголосив, що фахівці будуть намагатися зробити все, для того, щоб в Україні смертність була нижчою, ніж в Китаї.

"Якщо китайцям вдалося досягти показника смертності 3-4%, то Італії не вдалося, і там 8-9%. Я сьогодні зібрав фахівців, які будуть працювати у медичній реформі західного зразка...", - зазначив міністр.

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