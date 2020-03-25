Реальная картина с количеством зараженных COVID-19 в Украине куда страшнее, чем показывает МОЗ

Об этом заявил украинский журналист Андрей Пальчевский в эфире YouTube-канала Politeka Online.

По словам эксперта, в Украине как минимум 6,5 тысяч зараженных коронавирусом. Эта цифра связана с несколькими "промахами" властей, допустивших проникновение в Украину COVID-19.

"Специалисты говорят, что у нас 6,5 тысяч заболевших как минимум... И вирус пришел к нам двумя путями. Первый, безумное решение ввозить из зоны карантина наших заробитчан на неподготовленные территории - они, естественно, попали не в самоизоляцию, а в семьи, к друзьям, и началось массовое заражение. Второй источник - это заражение в поездах и самолетах... Об этом тоже надо было думать. Но так хотелось показаться красивым, попиариться, что решили сделать так: давайте "китай" повезем в Санжары с камнями и якобы с карантином, а остальных - не надо. Давайте несколько сот тысяч завезем так", - заявил Пальчевский.

Ранее мы сообщали, по мнению журналиста, чтобы побороть коронавирус, украинцам следует сознательно отнестись к гражданскому долгу.

"Я считаю, что без участия общества, мы обречены на самую высокую заболеваемость в Европе, потому что то, что было сделано руководством страны до сих пор, нарушает все нормы и, кстати, законы (о том, что нельзя в карантин ввозить других людей тоже из зоны карантина)... Скорее всего, придется создавать народный информационный центр о коронавирусе, потому что власти будут все замалчивать, как они делают это последний месяц".

Напомним, что Пальчевский разгромил команду Зеленского: «Власть дорого заплатит за сволочизм, который они нам устроили».

Ранее Politeka сообщала, что Пальчевский раскрыл главное условие победы над коронавирусом в Украине: «Успех зависит от…»