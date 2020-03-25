Уряд вже припустив цілий ряд помилок, через які ситуація з коронавірусом в Україні може різко погіршитися

Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці у Фейсбук написав член партії "Громадянська позиція", активіст Автомайдану Олексій Гриценко.

"Управлінські помилки, за які мають нести відповідальність:

Всі, хто повертаються в Україну мали пройти обов‘язковий 2-тижневий карантин!!!! Ми побачили шоу з Санжар, але з Італії, Іспанії та інших країн отримали вірус і тепер всі розгрібаємо... Карантин продовжено на 3 тижні.... одночасно з цим немає ніяких механізмів, за що жити цей час людям, які не мають державної заробітньої платні... - тут відповідальність буде інша.. можуть розірвати... голодних бунтів у нас ще не було і не допоможуть правоохоронці.. людей більше і багато з них родичі цих самих правоохоронців..

ключове не карантин(він потрібен), а відсутність будь яких стимулів (безвідсоткові обмежені кредити споживчі за рахунок рефінансу, кредити бізнесу під низькі відсотки задля модернізації та переведення на онлайн та віддалену роботу).

От в квітні людям треба платити ЗП, а в них родини, діти... де брати кошти? Закриття кав‘ярень замість того, щоб контролювати санітарні норми. Чим кава через віконце на виніс відрізняється від магазину? Призначення на посаду міністра охорони здоров‘я пана Ємця... він непогана людина.. але зараз на цій посаді має бути кризовий менеджер з довірою суспільства. Я вже мовчу про спроби взяти під контроль своїми людьми закупівлю ліків.. Відсутність необхідної кількості повноцінних тестів, що спричинило відсутність реальної картини епідемії Вивезення масок з України в критичний момент, коли люди вимушені платити на порядки дорожче.. в лікарі не забезпечені...

Можливо, варто було закрити всіх, хто доросліше 60 років та 40-60 з патологіями з жорстким контролем і ввести сильні заходи дезінфекції та індивідуальні засоби захисту для інших категорій, які б могли працювати... ми ж «провели перепис» і знаємо де є хто..

Голодний бунт та економічна депресія можуть бути гіршими за наслідки для тих, хто молодший за 60...", - застеріг Гриценко.

Нагадаємо, як працюють банки в режимі карантину: закриті відділення, санітарні години і обмеження.

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