Уряд вже припустив цілий ряд помилок, через які ситуація з коронавірусом в Україні може різко погіршитися
Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці у Фейсбук написав член партії "Громадянська позиція", активіст Автомайдану Олексій Гриценко.
"Управлінські помилки, за які мають нести відповідальність:
- Всі, хто повертаються в Україну мали пройти обов‘язковий 2-тижневий карантин!!!! Ми побачили шоу з Санжар, але з Італії, Іспанії та інших країн отримали вірус і тепер всі розгрібаємо...
- Карантин продовжено на 3 тижні.... одночасно з цим немає ніяких механізмів, за що жити цей час людям, які не мають державної заробітньої платні... - тут відповідальність буде інша.. можуть розірвати... голодних бунтів у нас ще не було і не допоможуть правоохоронці.. людей більше і багато з них родичі цих самих правоохоронців..
ключове не карантин(він потрібен), а відсутність будь яких стимулів (безвідсоткові обмежені кредити споживчі за рахунок рефінансу, кредити бізнесу під низькі відсотки задля модернізації та переведення на онлайн та віддалену роботу).
От в квітні людям треба платити ЗП, а в них родини, діти... де брати кошти?
- Закриття кав‘ярень замість того, щоб контролювати санітарні норми. Чим кава через віконце на виніс відрізняється від магазину?
- Призначення на посаду міністра охорони здоров‘я пана Ємця... він непогана людина.. але зараз на цій посаді має бути кризовий менеджер з довірою суспільства. Я вже мовчу про спроби взяти під контроль своїми людьми закупівлю ліків..
- Відсутність необхідної кількості повноцінних тестів, що спричинило відсутність реальної картини епідемії
- Вивезення масок з України в критичний момент, коли люди вимушені платити на порядки дорожче.. в лікарі не забезпечені...
Можливо, варто було закрити всіх, хто доросліше 60 років та 40-60 з патологіями з жорстким контролем і ввести сильні заходи дезінфекції та індивідуальні засоби захисту для інших категорій, які б могли працювати... ми ж «провели перепис» і знаємо де є хто..
Голодний бунт та економічна депресія можуть бути гіршими за наслідки для тих, хто молодший за 60...", - застеріг Гриценко.
Нагадаємо, як працюють банки в режимі карантину: закриті відділення, санітарні години і обмеження.
Як повідомляла Politeka, астролог передбачив дату кінця епідемії коронавірусу: "все станеться ...".
Також Politeka писала, що вчені розкрили, коли люди знайдуть імунітет проти коронавірусу.