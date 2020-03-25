Итальянский ученый Гуидо Сильвестри, который живет и работает в США, раскрыл новые факты о коронавирусе

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.

Опираясь на научные исследования, профессор опроверг слухи об искусственно созданном вирусе. По его словам, он имеет естественное и зоонотическое происхождение (летучие мыши и панголины).

Что касается симптомов, то, дети, например, переносят коронавирус намного легче. Так, в Китае ним были заражены 2145 детей, но у 90% симптомов не было вообще или они были легкими. При этом смерть от коронавируса была зафиксирована лишь у одного человека, который не достиг 18 лет.

«Данные об иммунитете COVID-19, который приобретают инфицированные люди, которым удалось победить болезнь, сейчас не являются настолько точными (стойкими), чтобы окончательно подтвердить это. Однако, исходя из всего, что мы знаем о коронавирусе, по крайней мере, временный природный иммунитет должен возникнуть на протяжении как минимум 6-12 месяцев», – пишет он.

Что касается смертельной опасности вируса, о которой так много говорят, то она оценивается на уровне двух процентов. 98% зараженных людей выздоравливают. Больше всего умирает людей в возрасте 60+, подавляющее число которых имеют сопутствующие заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология.

Профессор также развеял миф о том, что вирус может жить очень долго.

«Недавнее исследование показывает, что COVID-19 живет до трех дней на некоторых поверхностях, таких как пластик и сталь, и лишь несколько часов – на таких поверхностях как картон и медь», – отметил ученый.

На сегодня в самых тяжелых или критических случаях единственным способом спасения людей является поддержка дыхания, то есть использование аппарата искусственной вентиляции легких. «Волшебных лекарств», которые спасут сразу и всех от коронавируса, пока что нет.

Сейчас активно продолжается работа над созданием вакцины. Но она, по словам Сильвестри, будет готовы не раньше осени, хотя реальные исследования клинической эффективности займут 12-18 месяцев.

L'OTTIMISMO CHE VIENE DALLA CONOSCENZA Scrivo questo post alla fine di una giornata di 14 ore tra ospedale e... Gepostet von Guido Silvestri am Donnerstag, 19. März 2020

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 24 марта коронавирусом заражены 382 108 человек в мире, жертвами болезни стали 16 574 человек, выздоровели – 101 857.

Профессор Гуидо Сильвестри – руководитель отделения патологии Университета Эмори в Атланте и директор Отдела микробиологии и иммунологии Национального исследовательского центра приматов Йеркса, член Центра вакцин Эмори.

Напомним, число жертв коронавируса в Украине выросло.

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