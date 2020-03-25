Итальянский ученый Гуидо Сильвестри, который живет и работает в США, раскрыл новые факты о коронавирусе
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.
Опираясь на научные исследования, профессор опроверг слухи об искусственно созданном вирусе. По его словам, он имеет естественное и зоонотическое происхождение (летучие мыши и панголины).
Что касается симптомов, то, дети, например, переносят коронавирус намного легче. Так, в Китае ним были заражены 2145 детей, но у 90% симптомов не было вообще или они были легкими. При этом смерть от коронавируса была зафиксирована лишь у одного человека, который не достиг 18 лет.
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«Данные об иммунитете COVID-19, который приобретают инфицированные люди, которым удалось победить болезнь, сейчас не являются настолько точными (стойкими), чтобы окончательно подтвердить это. Однако, исходя из всего, что мы знаем о коронавирусе, по крайней мере, временный природный иммунитет должен возникнуть на протяжении как минимум 6-12 месяцев», – пишет он.
Что касается смертельной опасности вируса, о которой так много говорят, то она оценивается на уровне двух процентов. 98% зараженных людей выздоравливают. Больше всего умирает людей в возрасте 60+, подавляющее число которых имеют сопутствующие заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология.
Профессор также развеял миф о том, что вирус может жить очень долго.
«Недавнее исследование показывает, что COVID-19 живет до трех дней на некоторых поверхностях, таких как пластик и сталь, и лишь несколько часов – на таких поверхностях как картон и медь», – отметил ученый.
На сегодня в самых тяжелых или критических случаях единственным способом спасения людей является поддержка дыхания, то есть использование аппарата искусственной вентиляции легких. «Волшебных лекарств», которые спасут сразу и всех от коронавируса, пока что нет.
Сейчас активно продолжается работа над созданием вакцины. Но она, по словам Сильвестри, будет готовы не раньше осени, хотя реальные исследования клинической эффективности займут 12-18 месяцев.
По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 24 марта коронавирусом заражены 382 108 человек в мире, жертвами болезни стали 16 574 человек, выздоровели – 101 857.
Профессор Гуидо Сильвестри – руководитель отделения патологии Университета Эмори в Атланте и директор Отдела микробиологии и иммунологии Национального исследовательского центра приматов Йеркса, член Центра вакцин Эмори.
Напомним, число жертв коронавируса в Украине выросло.
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