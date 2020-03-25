Правительство уже допустило целый ряд ошибок, из-за которых ситуация с коронавирусом в Украине может резко ухудшиться

Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук написал член партии "Гражданская позиция", активист Автомайдана Алексей Гриценко.

"Управленческие ошибки, за которые должны нести ответственность:

Все, кто возвращаются в Украину должны были пройти обязательный 2-х недельный карантин!!!! Мы увидели шоу из Санжар, но из Италии, Испании и других стран получили вирус и теперь все разгребаем... Карантин продлен на 3 недели.... одновременно с этим нет никаких механизмов, на что жить это время людям, которые не имеют государственной заработной платы... - тут ответственность будет другая.. могут разорвать... голодных бунтов у нас еще не было и не помогут правоохранители.. людей больше и многие из них родственники этих самых правоохранителей..

ключевое не карантин (он нужен), а отсутствие каких либо стимулов (беспроцентные кредиты ограничены потребительские за счет рефинанса, кредиты бизнесу под низкие проценты для модернизации и перевода на онлайн и удаленную работу).

Вот в апреле людям надо платить ЗП, а у них семьи, дети... где брать средства? Закрытие кофеен вместо того, чтобы контролировать санитарные нормы. Чем кофе через окошко на вынос отличается от магазина? Назначение на должность министра здравоохранения господина Емца... он неплохой человек.. но сейчас на этой должности должен быть кризисный менеджер с доверием общества. Я уже молчу о попытках взять под контроль своими людьми закупку лекарств.. Отсутствие необходимого количества полноценных тестов, что повлекло отсутствие реальной картины эпидемии Вывоз масок из Украины в критический момент, когда люди вынуждены платить на порядки дороже.. врачи не обеспечены...

Возможно, стоило закрыть всех, кто старше 60 лет и 40-60 с патологиями с жестким контролем и ввести сильные меры дезинфекции и индивидуальные средства защиты для других категорий, которые бы могли работать... мы же «провели перепись» и знаем где есть кто..

Голодный бунт и экономическая депрессия могут быть худшими последствиями для тех, кто моложе 60...", - предупредил Гриценко.

Напомним, как работают банки в режиме карантина: закрытые отделения, санитарные часы и ограничения.

Как сообщала Politeka, астролог предсказал дату конца эпидемии коронавируса: "все произойдет ...".

Также Politeka писала, что ученые раскрыли, когда люди найдут иммунитет против коронавируса.