Правительство уже допустило целый ряд ошибок, из-за которых ситуация с коронавирусом в Украине может резко ухудшиться
Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук написал член партии "Гражданская позиция", активист Автомайдана Алексей Гриценко.
"Управленческие ошибки, за которые должны нести ответственность:
- Все, кто возвращаются в Украину должны были пройти обязательный 2-х недельный карантин!!!! Мы увидели шоу из Санжар, но из Италии, Испании и других стран получили вирус и теперь все разгребаем...
- Карантин продлен на 3 недели.... одновременно с этим нет никаких механизмов, на что жить это время людям, которые не имеют государственной заработной платы... - тут ответственность будет другая.. могут разорвать... голодных бунтов у нас еще не было и не помогут правоохранители.. людей больше и многие из них родственники этих самых правоохранителей..
ключевое не карантин (он нужен), а отсутствие каких либо стимулов (беспроцентные кредиты ограничены потребительские за счет рефинанса, кредиты бизнесу под низкие проценты для модернизации и перевода на онлайн и удаленную работу).
Вот в апреле людям надо платить ЗП, а у них семьи, дети... где брать средства?
- Закрытие кофеен вместо того, чтобы контролировать санитарные нормы. Чем кофе через окошко на вынос отличается от магазина?
- Назначение на должность министра здравоохранения господина Емца... он неплохой человек.. но сейчас на этой должности должен быть кризисный менеджер с доверием общества. Я уже молчу о попытках взять под контроль своими людьми закупку лекарств..
- Отсутствие необходимого количества полноценных тестов, что повлекло отсутствие реальной картины эпидемии
- Вывоз масок из Украины в критический момент, когда люди вынуждены платить на порядки дороже.. врачи не обеспечены...
Возможно, стоило закрыть всех, кто старше 60 лет и 40-60 с патологиями с жестким контролем и ввести сильные меры дезинфекции и индивидуальные средства защиты для других категорий, которые бы могли работать... мы же «провели перепись» и знаем где есть кто..
Голодный бунт и экономическая депрессия могут быть худшими последствиями для тех, кто моложе 60...", - предупредил Гриценко.
Напомним, как работают банки в режиме карантина: закрытые отделения, санитарные часы и ограничения.
Как сообщала Politeka, астролог предсказал дату конца эпидемии коронавируса: "все произойдет ...".
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