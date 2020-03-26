Загроза поширення коронавірусу змусила владу піти на крайні заходи і посилити обмеження

Як повідомляє Politeka, про це громадянам розповів президент Володимир Зеленський під час нового відеозвернення.

«До кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинені всі пасажирські перевезення. Два тижні тому я закликав громадян терміново повернутися в Україну. Більшість зробила це самостійно. Інших - а це понад 80 тисяч - ми повернули додому літаками, поїздами і автобусами...», - зазначив він.

Учора Кабінет Міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров’я українців. Його не слід плутати з надзвичайним станом. Надзвичайна ситуація – це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх владних органів і, водночас, не обмежує конституційні права громадян. Цей режим – не про диктатуру, це – про дисципліну. Наразі ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагають сьогодення та виклики майбутнього. У режимі 24/7 триває забезпечення України усім необхідним. Вночі ми очікуємо з Південної Кореї літак, який має доставити 100 тисяч тест-систем ПЛР. Завтра – чекаємо прибуття з Китаю близько двохсот тисяч спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, 100 тисяч ПЛР-тестів, апарати штучної вентиляції легень, велику кількість масок для аптек. Окрім цього, Прем’єр-міністру України поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат та скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не «совок», і не буде ніяких люксових палат для «членів ЦК». У жодного політика чи бізнесмена в державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця. Дорогі громадяни, я хочу подякувати тим, хто свідомо залишається вдома й дотримується самоізоляції. Цим ви допомагаєте країні. Gepostet von Володимир Зеленський am Donnerstag, 26. März 2020

За його словами, країна опинилася перед непростим вибором: «…між громадянами, які ще за кордоном, та безпекою 40 млн громадян всередині країни...».

«Про тих, хто не зможе повернутися в найближчі два дні, подбають наші дипломатичні представництва і українські громадяни за кордоном», - підкреслив він.

До цього ми писали, що українців попередили про запровадження жорстких заходів у рамках боротьби з епідемією коронавірусу. Відповідне розпорядження з'явилося на порталі уряду вночі, 17 березня.

Жорсткі заходи були введені з 17-18 березня і передбачалося, що вони триватимуть як мінімум до 3 квітня.

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