Загроза поширення коронавірусу змусила владу піти на крайні заходи і посилити обмеження
Як повідомляє Politeka, про це громадянам розповів президент Володимир Зеленський під час нового відеозвернення.
«До кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинені всі пасажирські перевезення. Два тижні тому я закликав громадян терміново повернутися в Україну. Більшість зробила це самостійно. Інших - а це понад 80 тисяч - ми повернули додому літаками, поїздами і автобусами...», - зазначив він.
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За його словами, країна опинилася перед непростим вибором: «…між громадянами, які ще за кордоном, та безпекою 40 млн громадян всередині країни...».
«Про тих, хто не зможе повернутися в найближчі два дні, подбають наші дипломатичні представництва і українські громадяни за кордоном», - підкреслив він.
До цього ми писали, що українців попередили про запровадження жорстких заходів у рамках боротьби з епідемією коронавірусу. Відповідне розпорядження з'явилося на порталі уряду вночі, 17 березня.
Жорсткі заходи були введені з 17-18 березня і передбачалося, що вони триватимуть як мінімум до 3 квітня.
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