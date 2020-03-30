Сергій Сивохо звільнений з посади радника секретаря Ради національної безпеки і оборони України

Про це стало відомо «Детектор медіа» після відправлення відповідного запиту з уточненням статусу чиновника в РНБО. Як з'ясувалося, Сивохо вже з минулого тижня не є радником секретаря РНБО.

«За станом на 24 березня ц. р. (дата направлення запиту) Сивохо не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Також інформуємо, що Ткаченко Максим Миколайович станом на 24.03.2020 також не займає посаду радника секретаря РНБО України на громадських засадах», - повідомили в РНБО.

При цьому ніяких інших пояснень таких кадрових перестановок не було. Також відзначимо, що про звільнення Сивохо офіційно не оголошувалося.

Сивохо почав працювати в РНБО у жовтні минулого року. Він активно займався питаннями реінтеграції Донбасу, однак його ініціативи подобалися не всім.

Так, 12 березня в Києві відбулися заворушення під час презентації Національної платформи примирення і єдності, яку за ініціативою президента Володимира Зеленського створила команда Сивохо.

Бійка сталася після того, як активісти перекрили вхід.

Натовп скандував, що Сивохо зрадник і ворог України, оскільки той не називає Росію ворогом. Також ображали президента Володимира Зеленського. Модератор намагався заспокоїти ситуацію, але це не вийшло. Кільком бешкетникам вдалося прорватися до Сивохо, якого запхали. Останній був змушений ретируватися.

Нагадаємо, примирення Сивохо зірвано: «Виламали двері, повалили на підлогу».

Як повідомляла Politeka, українці зчепилися за побиття Сивохи, скандал набирає обертів.

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