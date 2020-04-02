1 квітня президент Росії Володимир Путін оголосив ситуацію в країні катастрофічною

Як повідомляє Politeka, в середу глава держави-агресора скликав нараду з членами уряду і обговорив критичне становище РФ з-за епідемії і нафти. Його слова передає прес-служба Кремля.

Володимир Путін назвав дві проблеми, які різко підкосили Росію: "Ситуація непроста. У нас подвійний удар", - підкреслив він. За словами президента, до катастрофи призвела пандемія китайського вірусу і небувале подешевшання нафти. "Падіння дуже значне, серйозне, глибоке", – визнав Володимир Путін.

Напередодні ціна російської нафти Urals в Північно-Західній Європі впала на 2,25 долара, ціна за барель склала 10,54 долара. В останній раз такі низькі показники були в далекому 1999 році.

Путін підкреслив на засіданні, що нафта – головний експортний продукт Росії. Тепер її доводиться продавати нижче собівартості, що приносить країні величезні збитки. Президент стверджує, що в даний момент з США і ОПЕК+ ведуться переговори про заходи для "пом'якшення ситуації на ринку".

Цікаво, що Росія сама спровокувала падіння цін, відмовившись від операції з ОПЕК+ скорочення нафтовидобутку. Рішення призвело до конфлікту з Саудівською Аравією, яка тепер поступово витісняє російських експортерів з ринку Європи. Ймовірно, в Кремлі прорахувалися і не спрогнозували наслідки відмови. І тепер змушені пожинати гіркі плоди.

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