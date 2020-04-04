Він упевнений, що "нагорі" займаються зовсім не тим, чим потрібно

Обшуки Служби Безпеки України в ТОВ "Євролаб" є підставою



Як передає Politeka.net, таку думку висловив політичний експерт Дмитро Співак в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Багато хто знає, що власником цієї лабораторії є Андрій Пальчевський, але мова не про нього, а про саму дію", - зазначив він.

Експерт наголосив, що в звинуваченні з боку СБУ йде мова мало не про державну зраду, але самі силовики не повинні були таким займатися.

"Це все через підозри у 5 випадках. А те що влада привезла в країну двісті тисяч людей це таке собі? А тут, що можливо 5... розумієте? У мене інше питання, при чому тут СБУ? Це ж чиста підстава.", - упевнений експерт.

Крім того, він нагадав, що ситуація в країні вимагає від СБУ зайнятися більш важливими справами.

"Я так розумію, що з наркотрафіком у нас все нормально? На митниці у нас все добре? У нас бурштин перестали добувати? І диверсантів у нас немає і сфері економіки і сфері енергетики? А ось це показовий виступ, на мій погляд, це черговий "зашквар" тих, хто приймав такі рішення. Не цим повинні займатися служби і структури відповідальні за національну безпеку", - заключив він.





Нагадаємо, Служба безпеки України проводила обшуки в ТОВ "Євролаб", бо підозрює, що посадові особи компанії сприяли поширенню епідемії, приховавши виявлені випадки хвороби.

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