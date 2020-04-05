Дружина президента Володимира Зеленського Олена звернулася до українців у зв'язку з початком трансляції уроків для школярів, яка розпочнеться завтра

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Офісу Президента України в Facebook.

Так, дітям розповіли, що уроки будуть транслюватися з понеділка по п'ятницю на різних телеканалах. Програму будуть показувати для учнів 5-11 класів. При цьому українці звернули увагу на дивний вигляд першої леді: складалося враження, що особа першої леді заплакане.

Крім того, українці не стрималися і поцікавилися у неї, як там в Швеції.

«Лена, як там Швеція? Відосик записала. У магазинах дорого?», «Ух, як же Перша Леді працює! Ух, прямо не спить і тільки допомагає, допомагає, допомагає! Поки правда за три неділі змогла зробити видосик на фотку. Але дайте їй 100 днів! Ух, трудяжечка», «Ми в родині принципово не дивимося телевізор і такого не маємо. Комп'ютер віднесли в ломбард. Як нам бути?», «Я не проти, тільки канали нехай розблокують!», - пишуть вони.

До цього ми писали, що українці різко висловилися про нову появу Олени Зеленської після чуток про те, що президент вивіз її й дітей в Швецію.

В останні тижні перша леді України практично перестала з'являтися на публічних заходах, змусивши українців хвилюватися. Незабаром пішли чутки про те, що дружина президента з дітьми нібито покинула країну, а пізніше з'явилися повідомлення, що Зеленський вивіз їх до Швеції.

На тлі цих чуток 1 квітня Зеленська поділилася у своїх соцмережах новим знімком, зробленим в українській школі, і розповіла про проект по запуску онлайн-навчання. На фото перша леді позує в простій білій блузці і стильних бордових штанах на тлі шкільної дошки в компанії вчительки.

Українці бурхливо відреагували на фотодоказ того, що Зеленська все ж не покидала країну. При цьому думки з приводу першої леді розділилися.

«Олена, який же Ви молодчинка! Геніально!», «Оленка, дуууже раді поверненню зі Швейцарії, тепер треба щось вирішувати з цим дол***м ЗНО», «Треба було робити фото з сьогоднішньої газетою в руках. Ніхто не повірить», «Ви закордон й учителів возите, щоб пофоткатися? Або так, на всякий випадок, наробили вперед. Гарно ви піаритеся зі своїм чоловіком!», «Як вам зараз у Швеції? Погодка гарна? Повітря чисте?», «Ви тільки одне фото перед від'їздом зробили? Або чекати і інші?», «А це безпечну відстань без масок? ... і яка епідситуація в Швеції?», «Чому без маски? Тобі зі Швеції видніше», «Молодець наша перша Леді!», - пишуть люди.

Нагадаємо, нове фото Олени Зеленської після зникнення все пояснює.

Як повідомляла Politeka, Зеленська зникла в розпал епідемії, українці зажадали пояснень: "у нас теж є діти".

Також Politeka писала, що у мережі забили тривогу через зникнення Олени Зеленської.