Андрій Пальчевський закликав українців не плекати ілюзій щодо ситуації в країні у зв'язку з епідемією

Про це український телеведучий заявив в ефірі телеканалу «112 Україна». (Щоб подивитися відео - проскрольте вниз)

«Не знаю, чи побачимо ми смерті у Верховній Раді… У нас для того, щоб щось сталося в країні щось має статися нагорі спочатку. Давайте шукати срібну окантовку в цій похмурій хмарі вірусу. Наприклад, вони потрапили в палати, ну правда вони потрапили в палати в хорошому сенсі цього слова, у віп-палати Олександрівської лікарні. Але, тим не менш, це вам не Англія, не Америка, тощо», - зазначив він.

У той же час Пальчевський акцентував, що українські лікарні знаходяться в жахливому стані.

«У Закарпатті припустимо, там же барачного типу ці лікарні. Ніхто нікого не лікує, там же плитка на тарганах тримається. Ви можете собі уявити цей рівень. Ці няні, медсестри бояться зайти, тому, що вони знають, що там лежить гірше, ніж прокажений. Адже насправді цей вірус гірше, ніж проказа, і діє так швидко», - зазначив журналіст.

«Не всі лікарі будуть боротися. Ви побачите багато буде симулянтів, багато буде людей, які втечуть з цього фронту. Я вважаю, що не лікарі в цьому винні. Щоб померти за свій народ, треба розуміти, що тебе не бидлом в халаті вважають ... », - додав він.

За словами Пальчевського, українцям не варто плекати ілюзій, що епідемія в нашій країні пройде гладко.

«Не треба дивитися в бік світлої частини тунелю. Ми дезінформуємо нашу публіку. Ми будемо проходити абсолютно важку частину тунелю, де зараз почнуться смерті і так далі. Нам необхідно, як це не парадоксально, полякати», - заявив він.

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