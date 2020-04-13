Стало відомо, як Верховна Рада планує розглядати тисячі поправок до "антиколомойського" закону

Про це пише Українська правда, посилаючись на свої джерела.

Як стверджують інсайдери, слуги народу будуть розглядати понад 16 тисяч поправок за статтею 119 регламенту, яка дозволяє голосувати поправки цілими розділами.

"Ми підемо по 119 статті регламенту. Це дозволить відсіювати правки цілими пачками. Ми так вже голосували скандальний закон про "майданчики Яценка", механізм такий є", - підкреслив один з членів профільного комітету Ради.

Зокрема, нардепи вирішили перехитрити олігарха Ігоря Коломойського і його соратників, які намагаються зірвати затвердження закону про банки величезною кількістю поправок.

Планується, що профільний комітет повинен погодити текст розділів, куди увійде якась частина правок. Після цього нардепи голосуватимуть за тексти розділів, відкидаючи ті правки, які до цього відхилив комітет. Саме тоді можна очікувати, що "антиколомойський" закон, в якому зацікавлений МВФ, буде прийнятий в цілому за умови наявності голосів.

"Комітет повинен скласти порівняльну таблицю і пройтися по всіх 16 тисяч правок. Якщо чесно, то можна було б і на понеділок встигнути. Якщо б хтось ставив таке завдання. Поки ж орієнтуємося на другу половину тижня", – додав парламентарій.

Перше голосування вже показало, що монобільшості не існує. Тому "Слуга народу" може піти за перевіреним сценарієм: голоси додасть "ЄС", "Голос" і деякі позафракційні депутати.

А для затвердження важливого законопроекту в цілому Володимир Зеленський вже ініціює окреме позачергове засідання Ради.

"З одного боку, потрібно буде вмовити МВФ та Світовий банк, що затверджені редакції законів, які з Фондом не погоджували, згодяться для виділення Україні траншу. А з іншого - доведеться пройти сім кіл пекла проти маестро гри на українській судовій системі Ігоря Коломойського", - додав автор статті.

Співрозмовник також розповів, що "антіколомойскій" закон був готовий ще на початку грудня.

"... Не можна і віддати Коломойському" Приват ", і не віддати. Повинен вибирати. Але Вова до останнього вагався і дотягнув аж до вірусу", - резюмував інсайдер.

Раніше ми розповідали про змову між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком. Як відомо, МВФ поставив Україні умова для виділення $10 млрд.

Україна в обмін на транш повинна затвердити "антиколомойський" закон і запустити ринок землі. А для позитивного голосування президенту Володимиру Зеленському довелося домовлятися з іншими нардепами, в тому числі і п'ятим президентом Петром Порошенком, щоб закон був затверджений.

Нагадаємо, Зеленський дотиснув "слуг", ринок землі буде відкритий, поки карантин.

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