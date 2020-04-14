У Володимира Путіна не згодні з тим, що Україна зможе повернути назад окупований Крим

Гнівну заяву зробив член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков, передає Politeka.net.

Зокрема, один із соратників президента РФ Володимира Путіна вирішив гнівно відреагувати на інтерв'ю екс-голови РНБО Олександра Турчинова, який спрогнозував повернення окупованих Криму і Донбасу.

Сенатор від анексованого півострова назвав прогноз Олександра Турчинова "неадекватним" і заявив, що нібито "швидше Україна увійде в склад РФ, ніж отримає Республіку назад".

"Турчинов завжди був неадекватною людиною, яка не здатна об'єктивно оцінити ситуацію. Нинішня його заява лише тому підтвердження. Саме такі люди як Турчинов призвели до фактичного руйнування України", – стверджує соратник Путіна.

Цеков також пригрозив, що Україна незабаром може стати частиною Російської Федерації.

"Всі мрії Турчинова залишаться мріями. В України набагато більше шансів, на кілька порядків, стати частиною Росії. Це більш реальний прогноз в порівнянні з тим, що говорить Турчинов", – резюмував скандальний соратник Путіна.

Раніше ми розповідали, що кремлівський пропагандист Володимир Соловйов зухвало пригрозив українцям. Він заявив, що мир в Україні нібито настане тільки тоді, коли це буде необхідно країни-агресора.

Зокрема, Соловйов збрехав про те, що російських окупантів немає на українській території, і загрозливо натякнув, що рано чи пізно це "набридне" Росії, і вона почне повномасштабну війну проти чужої держави.

Погрозами він посипав після того, як український гість в студії, політолог Василь Вакаров, заявив, що доля вирішення конфлікту на Донбасі знаходиться виключно в руках російського президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі

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