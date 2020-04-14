У Володимира Путіна не згодні з тим, що Україна зможе повернути назад окупований Крим
Гнівну заяву зробив член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков, передає Politeka.net.
Зокрема, один із соратників президента РФ Володимира Путіна вирішив гнівно відреагувати на інтерв'ю екс-голови РНБО Олександра Турчинова, який спрогнозував повернення окупованих Криму і Донбасу.
Сенатор від анексованого півострова назвав прогноз Олександра Турчинова "неадекватним" і заявив, що нібито "швидше Україна увійде в склад РФ, ніж отримає Республіку назад".
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"Турчинов завжди був неадекватною людиною, яка не здатна об'єктивно оцінити ситуацію. Нинішня його заява лише тому підтвердження. Саме такі люди як Турчинов призвели до фактичного руйнування України", – стверджує соратник Путіна.
Цеков також пригрозив, що Україна незабаром може стати частиною Російської Федерації.
"Всі мрії Турчинова залишаться мріями. В України набагато більше шансів, на кілька порядків, стати частиною Росії. Це більш реальний прогноз в порівнянні з тим, що говорить Турчинов", – резюмував скандальний соратник Путіна.
Раніше ми розповідали, що кремлівський пропагандист Володимир Соловйов зухвало пригрозив українцям. Він заявив, що мир в Україні нібито настане тільки тоді, коли це буде необхідно країни-агресора.
Зокрема, Соловйов збрехав про те, що російських окупантів немає на українській території, і загрозливо натякнув, що рано чи пізно це "набридне" Росії, і вона почне повномасштабну війну проти чужої держави.
Погрозами він посипав після того, як український гість в студії, політолог Василь Вакаров, заявив, що доля вирішення конфлікту на Донбасі знаходиться виключно в руках російського президента Володимира Путіна.
Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі
Як повідомляла Politeka, Соловйов вибухнув нахабними погрозами в бік України
Також Politeka писала, Соловйов викреслив Україну з історії, шалене заява потрапила на камеру.