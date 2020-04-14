Президент РФ Володимира Путіна могли б обрати президентом України



Таку думку висловив публіцист Анатолій Вассерман.



"Якщо б український закон дозволив обирати на посаду президента не громадянина України, переважною більшістю голосів президентом був би обраний Володимир Путін", - упевнений він.



За його словами, Україна - частина РФ, а винятком є лише Галичина.