Таку думку висловив публіцист Анатолій Вассерман.
"Якщо б український закон дозволив обирати на посаду президента не громадянина України, переважною більшістю голосів президентом був би обраний Володимир Путін", - упевнений він.
За його словами, Україна - частина РФ, а винятком є лише Галичина.
"Народ Росії готовий відокремитися від Галичини, яку насправді і фінансує Захід, і жити в одній державі", - заявив він.
За його словами, українці мають визнати, що вони один народ з росіянами.
"Україні зараз може допомогти тільки одне: публічна відмова від лжетеоріі про те, ніби росіяни і українці - різні народи, а Росія і України - різні країни. Причому відмовитися від цієї шизофренічної політики, задуманої поляками, організованою австрійцями і підтриманої більшовиками, повинна не тільки Україна, але і Росія. Інакше сильно постраждає весь російський народ", - переконаний він.
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Вассерман стверджує, що "ніякої України не було і немає"
"Є Галичина і частина Росії, штучно відрізана від решти Росії - нинішньої РФ. А українці - це російські люди, що говорять на одному з діалектів російської мови. Просто коли полякам, австрійцям, більшовикам, а потім Єльцину з Кучмою, які ввели кордону і митниці, вдалося розчленувати Росію і вселити малої частини російських людей, що живуть на дуже привабливою для Заходу території, що вони не росіяни, а українці", - заявив він.
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