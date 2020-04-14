Президент РФ Володимира Путіна могли б обрати президентом України

Таку думку висловив публіцист Анатолій Вассерман.

"Якщо б український закон дозволив обирати на посаду президента не громадянина України, переважною більшістю голосів президентом був би обраний Володимир Путін", - упевнений він.

За його словами, Україна - частина РФ, а винятком є лише Галичина.

"Народ Росії готовий відокремитися від Галичини, яку насправді і фінансує Захід, і жити в одній державі", - заявив він.

Анатолій Вассерман

За його словами, українці мають визнати, що вони один народ з росіянами.

"Україні зараз може допомогти тільки одне: публічна відмова від лжетеоріі про те, ніби росіяни і українці - різні народи, а Росія і України - різні країни. Причому відмовитися від цієї шизофренічної політики, задуманої поляками, організованою австрійцями і підтриманої більшовиками, повинна не тільки Україна, але і Росія. Інакше сильно постраждає весь російський народ", - переконаний він.

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Анатолий Вассерман

Вассерман стверджує, що "ніякої України не було і немає"

"Є Галичина і частина Росії, штучно відрізана від решти Росії - нинішньої РФ. А українці - це російські люди, що говорять на одному з діалектів російської мови. Просто коли полякам, австрійцям, більшовикам, а потім Єльцину з Кучмою, які ввели кордону і митниці, вдалося розчленувати Росію і вселити малої частини російських людей, що живуть на дуже привабливою для Заходу території, що вони  не росіяни, а українці", - заявив він.

 