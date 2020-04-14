Такое мнение высказал публицист Анатолий Вассерман.
"Если бы украинский закон разрешил выбирать на пост президента не гражданина Украины, подавляющим большинством голосов президентом был бы выбран Владимир Путин", - уверен он.
По его словам, Украина - часть РФ, а исключением является только Галичина.
"Народ России готов отделиться от Галичины, которую на самом деле и финансирует Запад, и жить в одном государстве", - заявил он.
По его словам, украинцы должны признать, что они один народ с россиянами.
"Украине сейчас может помочь только одно: публичный отказ от лжетеории о том, будто русские и украинцы - разные народы, а Россия и Украина - разные страны. Причем отказаться от этой шизофренической политики, задуманной поляками, организованной австрийцами и поддержанной большевиками, должна не только Украина, но и Россия. Иначе сильно пострадает весь русский народ", - убежден он.
Снег, заморозки и штормовое предупреждение: погода в Украине ударит со всей силой, свежий прогноз
Раздетый Юрий Ткач из "Квартал 95" ошарашил постельным фото с женой: "Зачем выставлять такое?"
Лобода в прозрачном белье показала, как шалит в постели: "Вот так напряжение снимают!"
"Яд ляжет над городами и селами": синоптики срочно обратились к украинцам, жертв будет тысячи
Вассерман утверждает, что "никакой Украины не было и нет"
"Есть Галичина и часть России, искусственно отрезанная от всей остальной России - нынешней РФ. А украинцы - это русские люди, говорящие на одном из диалектов русского языка. Просто когда-то полякам, австрийцам, большевикам, а затем Ельцину с Кучмой, которые ввели границы и таможни, удалось расчленить Россию и внушить малой части русских людей, живущих на очень привлекательной для Запада территории, что они - не русские, а украинцы", - заявил он.
Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.