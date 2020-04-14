Президент РФ Владимира Путина могли бы выбрать президентом Украины



Такое мнение высказал публицист Анатолий Вассерман.



"Если бы украинский закон разрешил выбирать на пост президента не гражданина Украины, подавляющим большинством голосов президентом был бы выбран Владимир Путин", - уверен он.



По его словам, Украина - часть РФ, а исключением является только Галичина.