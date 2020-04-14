Президент РФ Владимира Путина могли бы выбрать президентом Украины

Такое мнение высказал публицист Анатолий Вассерман.

"Если бы украинский закон разрешил выбирать на пост президента не гражданина Украины, подавляющим большинством голосов президентом был бы выбран Владимир Путин", - уверен он.

По его словам, Украина - часть РФ, а исключением является только Галичина.

"Народ России готов отделиться от Галичины, которую на самом деле и финансирует Запад, и жить в одном государстве", - заявил он.

Анатолий Вассерман

По его словам, украинцы должны признать, что они один народ с россиянами.

"Украине сейчас может помочь только одно: публичный отказ от лжетеории о том, будто русские и украинцы - разные народы, а Россия и Украина - разные страны. Причем отказаться от этой шизофренической политики, задуманной поляками, организованной австрийцами и поддержанной большевиками, должна не только Украина, но и Россия. Иначе сильно пострадает весь русский народ", - убежден он.

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Анатолий Вассерман

Вассерман утверждает, что "никакой Украины не было и нет"

"Есть Галичина и часть России, искусственно отрезанная от всей остальной России - нынешней РФ. А украинцы - это русские люди, говорящие на одном из диалектов русского языка. Просто когда-то полякам, австрийцам, большевикам, а затем Ельцину с Кучмой, которые ввели границы и таможни, удалось расчленить Россию и внушить малой части русских людей, живущих на очень привлекательной для Запада территории, что они - не русские, а украинцы", - заявил он.

 