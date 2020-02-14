По его словам, проект "Украина" давно пора закрыть, и чем скорее это случится, тем будет лучше для всех.

Российский журналист и публицист Анатолий Вассерман считает, что ситуация в Украине наладится после того, как страна войдет в состав России

"Киев использовал неадекватные польские фантазии, что привело к расколу страны, последствия которого в первую очередь падают на головы русскоязычного населения государства", - утверждает он.

Он считает, что после возвращения Украины в состав России на юго-востоке страны будет создан Юго-Западный федеральный округ РФ.

"Центр Украины, если он не хочет жить в единстве с Донбассом, может быть преобразован в Новороссийский Федеративный округ РФ", - утверждает Вассерман.

Он подчеркнул, что основная часть Украины все же должна стать частью России, только так она сможет "успокоиться". Также он не исключил, что Галичина может снова войти в состав Польши, однако то же Закарпатье уже совсем скоро присоединится к РФ.

Стоить отметить, что это не первый раз, когда уроженец Одессы Анатолий Вассерман делал бредовые заявления в сторону Украины.

Ранее он сообщил, что, якобы оккупированные территории Донецкой и Луганской областей присоединятся к РФ.

Кроме того ,комментируя перспективы обновлённой Верховной рады и правительства Владимира Зеленского он предсказал неминуемое возвращение Украины в состав России

Напомним, Россия все больше загоняет себя в изоляцию, в ООН сделали громкое заявление.

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