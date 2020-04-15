Екс-президент України Петро Порошенко об'єднав свої сили з Олександром Турчиновим і Арсенієм Яценюком, щоб підтримати Тетяну Чорновіл

14 квітня в Печерському суді розглянули клопотання слідчого ДБР про відправку народного депутата під домашній арешт. Перед засіданням прихильники Тетяни Чорновіл влаштували мітинг на її підтримку, на якому з'явилися Турчинов, Яценюк і Порошенка. Як повідомляє Politeka.net, возз'єднання скандальних політиків викликало хвилю обурення в соціальних мережах.

Мітингувальники зібралися перед будівлею Печерського суду. На кадрах з місця подій можна помітити, що Петро Яценюк стоїть поряд з колишнім прем'єром Арсенієм Яценюком і екс-главою РНБО Олексадром Турчиновим. Знаменита трійця в масках що активно обговорювала.

Користувачі соціальної мережі обурилися тим, що політики безкарно розгулюють під час карантину, поки всі інші українці змушені сидіти по домівках. Деякі припустили, що незабаром трійця збере черговий "майдан".

"Вони ж повинні сидіти вже весна але сидимо ми"; "Їх усіх трьох треба за ґрати, хай там відпочити, може порозумнішають!"; "Вже піди і посади поділили! Як рвуться до корита!"; "А де відстань 1,5 метра?"; "От тепер зрозуміло хто каламутить воду, зібралися на шабаш, обговорюють яку підлість зробити"; "Що знову майдан?", - пишуть українці.

Напередодні Тетяні Чорновіл вручили підозра в умисному вбивстві. Правоохоронці розслідують події 2014 року, коли майбутній нардеп разом з іншими активістами кидала "коктейлі Молотова" в офіс "Партії регіонів". Їх дії призвели до пожежі, під час якої загинув працівник офісу Володимир Захаров.

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