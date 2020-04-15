Топ-пропагандист Росії Володимир Соловйов зухвало пригрозив Україні

Так, Соловйов видав нову порцію погроз у бік України, зазначивши, що чергова агресія Російської Федерації нібито станеться несподівано і різко.

Свою загрозливу промову Соловйов озвучив в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Рупор Кремля нахабно додав, що про розвиток подій Київ дізнається після того, як це станеться. Більш того, він пообіцяв, що при вторгненні окупанти будуть використовувати тактики, випробувані в Криму і в Сирії.

"Вам, мабуть, важко це зрозуміти, тому що Росія дійсно жорстко поки що не відповідає. Але це не означає, що ми тупі, і не означає, що ми не бачимо, що ви робите, не означає, що ми забуваємо. У нас така особливість, зазвичай ми діємо, як ведмідь. Будемо діяти несподівано, дуже різко, без попереджувальних знаків. Ви на всяк випадок весь час це тримаєте в розумі", - пригрозив Україні рупор Кремля.

Він також додав з уїдливою усмішкою, що Росія продемонструвала свою "силу в Сирії і Криму".

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що Російська Федерація нібито може піти на масштабне збройне вторгнення.

Свою загрозливу промову головний блазень Кремля прикрасив пафосними оборотами про грозного російського ведмедя, який наводить страх на весь світ.

Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі