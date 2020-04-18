Працівники пожежної охорони «Укрзалізниці» долучилися до ліквідації масштабної пожежі на Житомирщині

Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зазначимо, що днями в Житомирській області спалахнула масштабна пожежа, яка охопила близько 4 тисяч гектарів лісу. Вогонь знищив та пошкодив 38 житлових і 43 нежитлових будинків. Ліквідацією пожеж займався майже весь особовий склад ДСНС в області. Їм на допомогу прийшли і залізничники.

Так, за словами Криклія для захисту залізничного полотна і вантажів від вогню, а також для поповнення водою автоцистерн на місце події був відправлений пожежний поїзд зі 120 тоннами води.

«Осторонь від викликів інфраструктура ніколи не стоїть… До роботи було залучено особовий склад поїзда і членів добровільної пожежної дружини стрілецької команди Коростень. Пожежники провели роботу щодо недопущення поширення вогню на залізничні колії і заправили більше десяти автоцистерн для гасіння лісових пожеж», - повідомив міністр.

До цього ми писали про те, що пожежі, що охопили Житомирську область, зашкодять як мінімум трьом українським областям.

Про це повідомив голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда під час брифінгу. За його словами, зміг, що утворився в результаті лісових пожеж, переміщається в Черкаську, Полтавську та Дніпропетровську області. У Києві ж концентрація шкідливих речовин у повітряних масах зменшиться. Кульбіда попередив, що жителі цих трьох регіонів можуть відчувати запах гару.

Нагадаємо, що 16 квітня в Житомирській області сталася страшна пожежа, яка знищила десятки будинків в одному з сіл. Пожежа, як і в більшості випадків, сталася через підпал сухої трави. Саме ця пожежа і стала причиною смогу в українській столиці. Відзначається, що пожежа поширилася на величезні території.

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