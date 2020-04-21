Сьогодні, 21 квітня, роковини приголомшливої перемоги Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів

Рівно рік тому в цей день 73% виборців віддали за нього свої голоси і довірили країну. 20 травня Зеленський приступив до виконання обов'язків глави держави.

І хоча майже через рік президентства підтримка Зеленського помітно зменшилася, хотіли б почути від нього звернення, присвячене цій даті.

Зеленський таки зробив офіційну заяву, але зовсім з іншого приводу. Президент України привітав з днем народження Королеву Великобританії Єлизавету II. Повідомлення з цього приводу опублікувала прес-служба президента.

"Від імені всіх українців я з задоволенням передаю теплі поздоровлення Її Величності Королеві з днем народження! Королева є символом мужності, віри і відданості. Я бажаю Її Величності і всім британцям міцного здоров'я, гармонії і благополуччя", - сказано в повідомленні.

Зазначимо, під цим постом зібралося безліч коментарів, українці дають зрозуміти президенту, про що їм насправді хотілося б від нього почути.

«Ви досі нікого не посадили! НАБУ - пожирач бюджету!», «А у Санича сьогодні теж ювілей - один рік у владі. Як говориться, знайди десять відмінностей від Пэтра. Не, ну гнойничек то розкрився, і за це спасибі», «Спасибі президентові Зеленському за кінець епохи бідності. Рік вже як живемо в достатку», - пишуть в коментарях.

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