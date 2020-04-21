Карантин в Україні вирішили продовжити, оскільки пік захворюваності ще не пройшов

Про це повідомили на нараді під головуванням резидента Володимира Зеленського у вівторок, 21 квітня.

Разом з тим розглядається варіант ослаблення обмежень. В першу чергу це можуть зробити на некритичних об'єкти інфраструктури, які можуть зіграти роль у стабілізації економіки.

Відзначається, що завдяки карантину поки вдається уникнути критичної ситуації з кількістю хворих. Пік захворюваності очікують на початку травня.

На нараді також обговорили подальше забезпечення країни засобами захисту. Повідомляється, що органиована закупівля коштів, яких вистачить на три наступні тижні. В подальшому поставки буде забезпечувати Міністерство охорони здоров'я України за спрощеною процедурою.

Також на сощании розповіли, що згідно з даними Нацполиции, карантин посприяла зниженню рівня злочинності. У той же час на 15% зріс рівень шахрайства в Інтернеті. Зокрема, онлайн-шахраї намагаються організувати фальшиву продаж засобів захисту.

«Українцям треба бути особливо обережними і купувати продукти і речі, і засоби захисту на перевірених сайтах, а всі онлайн-платформи аферистів потрібно закривати», – заявив Зеленський.

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