Колишній депутат Верховної ради Олексій Журавко заявив, що територія України складається із земель подарованих радянськими керманичами



Він стверджує, що Йосип Сталін примножив землі України, а Микита Хрущов подарував їй Крим «з барського плеча», але Україна за це невдячна.

"Все те, що прийшло безкоштовно, без вкладення праці і сил, без жертв і крові, – воно цінуватися ніколи не буде. Приблизно те ж саме сталося і з Україною", - вважає він.

Крім того, він зазначив, що українці все розбазарили.

"Але замість того, щоб розвивати, зберігати і зміцнювати те, що дісталося, як манна з неба, тупі і жорстокі правителі України почали розвалювати і призводити до занепаду. А все заради бездумного, жадібного, первісного накопичення капіталу", - повідомив він.

Колишній нардеп вважає, що саме з цієї причини Крим "повернувся" до складу Росії, а території Донбасу можуть відокремитися від України.

Також раніше повідомлялося, що одіозний депутат нелегітимної Державної Думи Володимир Жириновський відзначився відірваним від реальності заявою про те, що Росія нібито може зробити так, щоб Україна перестала існувати.

Він звинуватив Україну в тому, що вона не виконує Мінські угоди, тому нібито Лавров робить все можливе, щоб спробувати донести цю думку іншим країнам. Але його не бажають слухати, тому Росія підключає генералів.

Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст

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