Початок опалювального сезону 2026 в Одесі залежить передусім від погоди. Єдиної дати запуску тепла в місті немає — остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування.

Нова грошова допомога в Одеській області, про яку Politeka вже повідомляла, стосується окремих категорій містян, а от підготовка до зими зачіпає всю Одесу. Саме початок опалювального сезону 2026 в Одесі комунальники прив'язують до температури, а не до календаря.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №830, опалювальний період має розпочатися не пізніше, ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8 °C або нижче. Та сама температурна межа діє і під час завершення сезону: опалення вимикають, коли три доби поспіль тепліше за +8 °C.

Тому точної дати, коли в Одесі увімкнуть батареї, поки немає — усе вирішуватиме погода. Якщо на початку осені кілька днів буде холодно, а потім знову потеплішає, це не означає, що опалення одразу запустять по всьому місту.

В Одесі підготовка тепломереж уже триває: 1 жовтня фахівці КП «Теплопостачання міста Одеси» виконують планові та аварійно-відновні роботи в кількох районах. Ремонтні бригади проводять розкопки, діагностику та заміну пошкоджених ділянок трубопроводів.

За найгіршого сценарію мешканцям верхніх поверхів одеських багатоповерхівок — особливо маломобільним людям і громадянам з інвалідністю — рекомендують заздалегідь подбати про альтернативне житло на зимовий період, не чекаючи аварійних відключень.

Що потрібно встигнути зробити ОСББ до холодів

При перебоях із центральним опаленням містяни неминуче перейдуть на обігрів від електромережі. Якщо мешканці будинку одночасно ввімкнуть обігрівачі, стара внутрішньобудинкова проводка та щитові можуть не витримати навантаження.

«Якщо будуть перебої з теплопостачанням, люди перейдуть "на розетку" — грітися від розетки. ОСББ та ЖЕКи мають зайнятися своїм будинком: починити, відремонтувати, а можливо, і замінити щитові, щоб вони не горіли», — пояснюють у владі.

Державні програми підтримки та пільгові кредити дають змогу будинкам закупити резервне обладнання й генератори, однак відповідальність за готовність внутрішньобудинкових мереж лежить і на самих мешканцях.

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