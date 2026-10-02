Грошова допомога в Миколаївській області призначається мешканцям громад, де велися бойові дії. У Пенсійному фонді пояснили, куди подавати заяву на одноразову «Зимову підтримку».

Нову грошову допомогу в Миколаївській області доповнюють ще однією програмою — одноразову «Зимову підтримку» за постановою Кабінету Міністрів України № 1084 від 3 вересня 2026 року призначають людям, які проживають у громадах, де велися чи ведуться бойові дії.

Грошова допомога в Миколаївській області за цією програмою передбачена для мешканців територіальних громад, визначених урядовими переліками. Як повідомляє Пенсійний фонд України, загалом «Зимова підтримка» охоплює вісім областей: Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську.

Куди подавати заяву, залежить від того, до якого переліку належить громада мешканця. Для громад із першого переліку документи приймають через сервісний центр Пенсійного фонду України, через центр надання адміністративних послуг або через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради відповідної громади.

Мешканцям громад із другого переліку заяву слід подавати безпосередньо до сільської, селищної або міської ради. Перед зверненням варто уточнити, до якого саме переліку належить ваша громада, аби не стояти в зайвій черзі.

Хто може отримати «Зимову підтримку»

На одноразову грошову допомогу можуть розраховувати кілька категорій населення. Зокрема, це особи, яким встановлено інвалідність, громадяни, які отримують житлові субсидії, отримувачі певних видів допомоги сім'ям з дітьми, а також ті, кому призначено допомогу на проживання внутрішньо переміщених осіб.

У Пенсійному фонді наголошують, що детальні переліки територіальних громад визначені постановою уряду. Уточнити, чи належить ваша громада до програми, можна за номером контакт-центру ПФУ 0 800 503 753.

Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів у Миколаївській області: хто отримає надбавку 50% прожиткового мінімуму.

Також Politeka повідомляла, початок опалювального сезону 2026 у Миколаївській області: коли комунальники ввімкнуть тепло.