Володимира Зеленського у другому турі виборів рік тому підтримали 73,22% виборців, і цією цифрою шостий президент і його команда аргументували будь-які свої рішення і дії

Однак насправді кількість виборців, які віддали свої голоси, не настільки численна, пише політолог Віталій Бала на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, за колишнього коміка у другому турі проголосували 13,5 млн. громадян, а Янукович на виборах 2010 року отримав підтримку 48,95%, що склало 12 млн 481 тис. виборців. За Ющенка в 2004 році проголосували 15 млн. 111 тис. виборців, що становило 51,99%.

Тому, вважає автор, Зеленському не потрібно було вести виборчу кампанію, яка не припинилася досі, а починати реально працювати.

Він підкреслив, що, згідно Конституції, президент відповідає за безпеку і зовнішню політику, він же пропонує Кабінет міністрів главу оборонного відомства і міністра закордонних справ.

«Питання безпеки для Зеленського полягають у мирі на Донбасі, який він обіцяв під час виборчої кампанії. У мирі, який не має нічого спільного з відстоюванням національних інтересів, суверенітету і територіальної цілісності України. На зовнішній арені у нас тільки проблеми і скандали. Чого тільки коштує процедура імпічменту президента, яка була ініційована в США "завдяки" Зеленському», – пояснює політолог.

Виходячи з усієї цієї картини, напрошується лише один висновок, який Бала також озвучив своій аудиторії.

«Склалося враження, що Зеленському нецікаво працювати, саме працювати на посаді президента, тому він і делегував сумнівним людям, з точки зору професіоналізму, порядності та патріотизму свої повноваження у сферах безпеки і зовнішньої політики», – підсумовує він, додавши, що кадрова політика президента, напевно, найгірша серед всіх президентів, починаючи з 1991 року.

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