Президент Володимир Зеленський своєрідно відзначив річницю своєї перемоги на виборах президента України
21 квітня 2019 року Зеленський 73% голосів українців у другому турі президентських виборів.
У річницю цієї події президент України провів масові чистки в Районних державних адміністраціях. Зеленський звільнив десять голів РДА у шести областях. Відповідні розпорядження від 21 квітня опубліковані на сайті президента.
зокрема, в Сумській області президент звільнив голів РДА семи. У Вінницькій, Харківській і Чернігівській областях Зеленський звільнив по одному керівнику РДА.
Як виглядали молоді Пугачова, Корольова, Данилко та інші зірки: топ ностальгічних фото з 90-х
Розкішна дружина Ступки показала пружні форми в прозорому вбранні: "Які вигини..."
Потужна стихія пронеслася під Києвом, кадри апокаліпсису
Оля Полякова переплюнула Лорак і Волочкову, показавши ефектний шпагат: "Полізете на стінку"
Згідно з текстом розпоряджень, чиновників звільнили від посад "у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України".
У той же час Зеленський призначив у Запорізькій області двох голів РДА, ще двох у Харківській області та по одному - в Миколаївській і Вінницькій областях.
Зазначимо, востаннє масове звільнення голів РДА Зеленський проводив у серпні 2019 року - тоді він звільнив 17 керівників районів Житомирської області.
Як повідомлялося, українці чекали від Володимира Зеленського звернення з приводу річниці його перемоги на виборах. Проте єдиною заявою президента в цей день стало привітання з днем народження Королеви Великобританії Єлизавети II.
Нагадаємо, «Квартал 95» не пощадив Зеленського і потужно потроллил президента на Великдень.
Як повідомляла Politeka, Зеленський став заробляти, як Порошенко, розкрито реальна сума.
Також Politeka писала, що Зеленського, чекає вирок, влада майже втрачена: "Це документ про...".