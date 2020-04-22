Президент Володимир Зеленський своєрідно відзначив річницю своєї перемоги на виборах президента України

21 квітня 2019 року Зеленський 73% голосів українців у другому турі президентських виборів.

У річницю цієї події президент України провів масові чистки в Районних державних адміністраціях. Зеленський звільнив десять голів РДА у шести областях. Відповідні розпорядження від 21 квітня опубліковані на сайті президента.

зокрема, в Сумській області президент звільнив голів РДА семи. У Вінницькій, Харківській і Чернігівській областях Зеленський звільнив по одному керівнику РДА.

Згідно з текстом розпоряджень, чиновників звільнили від посад "у зв'язку із закінченням строку повноважень президента України".

У той же час Зеленський призначив у Запорізькій області двох голів РДА, ще двох у Харківській області та по одному - в Миколаївській і Вінницькій областях.

Зазначимо, востаннє масове звільнення голів РДА Зеленський проводив у серпні 2019 року - тоді він звільнив 17 керівників районів Житомирської області.

Як повідомлялося, українці чекали від Володимира Зеленського звернення з приводу річниці його перемоги на виборах. Проте єдиною заявою президента в цей день стало привітання з днем народження Королеви Великобританії Єлизавети II.

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