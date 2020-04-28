Є ті, хто перед законом рівніші

Поки поліція кошмарить дрібні кафе та кіоски за продаж кави та тостів на карантині, наближені до влади люди плювати хотіли на будь-які заборони і відкрито порушують закон

В епіцентрі нового скандалу опинився черговий представник партії «Слуга народу» Микола Тищенко, ресторан якого, «Велюр», приймає відвідувачів навіть у розпал епідемії, передає Politeka.net з посиланням на розслідування програми «Наші гроші».

Журналісти влаштували засідку і спостерігали, хто приїжджає в заклад. Вже незабаром вони з'ясували, що туди заходять депутати, а також люди, близькі до «Квартал 95». Там помітили екс-продюсера цієї студії Сергія Трофімова, народних депутатів Ігоря Негулевського й Антона Яценка, Павла Куфтерьова в оточенні соратників олігарха Ігоря Коломойського, і десятки інших. Правда, офіціанти впускали тільки тих людей, яких упізнавали. Найімовірніше, це постійні клієнти.

Коли ж журналіст спробував замовити столик у «Велюрі», йому відмовили, мотивувавши це тим, що «ресторан закритий».

Сам нардеп Тищенко на запитання про те, чому його заклад продовжує приймати клієнтів, заявив, що ніде нічого не працює.

Таке положення речей не на жарт розлютило українців, які змушені сидіти без роботи і згортати малий бізнес через загрозу штрафів, а також позбавлені елементарної можливості просто піти в парк або відпочити на природі.

«А як же короновірус? Для нас ринки закрили, а самі в елітному ресторані зависають – зарплата дозволяє?», «Депутатів на нари, господаря до розстрілу, кабак - під знесення, зносити вручну силами Кабміну та ОП», «Кому соромно, цим виродкам? Так для них нічого святого немає! Безсоромному виду немає стиду. Ось така у нас влада. А де штрафи?», «А їм і ні краплі не соромно, з їх задоволених пик видно, і вони начхали на народ», «Що ви, Миколо, хотіли зробити, коли йшли в депутати? Що зробили? Чай? Ви зовсім совість втратили? Ганьба таким горе-депутатам, хто вас вибирав? Відкличте його, ганьба!», «Це свавілля, люди без зарплат, а вони шикують, а людей штрафують, часом, ні за що», «Звідки візьметься сором і совість? Їм це чуже», – обурюються в коментарях під публікацією.

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