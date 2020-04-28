Президент України Володимир Зеленський визнав, що країну чекає дефолт і злидні
Про це він говорить у статті для іспанського видання El Pais.
Такий сценарій цілком вірогідний для країни без підтримки Міжнародного валютного фонду.
За словами глави держави, Україна не змогла змінити економіку на основі сировини і сильно залежить від зовнішніх ринків.
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Сюди він відніс також тривалі реформи в області модернізації, які ставлять країну перед потенційною економічною кризою.
«Мені приємно бачити, що наші міжнародні партнери - Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк та інші - готові допомогти нам у проведенні реформ, яких терміново потребує наша країна, а також у фінансових ресурсах, необхідних для обслуговування боргу. Без цього намітиться привид банкрутства, який занурить Україну в убогість», - йдеться в матеріалі.
Він зазначив, що в разі дефолту Україні знадобиться дуже багато часу, щоб відновитися. Саме тому вона зараз дуже потребує підтримки Світового банку та МВФ.
У свою чергу українців таке відверте зізнання президента не на жарт розлютило.
«І землю продали, і банкам хана, і дефолт. І всього за рік. За таку зраду навіть суду божого мало!», «Рік свого в дошку хлопця грав, а тут і розплата прийшла, а де твій рішала Юзік жирний?», «Такої безпорадної Верховної Ради у нас ще не було. Називається, хлопці, пливли, пливли, а на березі…», «Він сказав: не я один приймати рішення, разом з народом! Так що винен не він один, а 73%», «Обіцяв, плакати не будемо. Луснеш від сміху! Молодець!», «Тут вже безпосередня відповідальність Президента і його команди! Думайте, куди бігти будете! 🙉», «Не платити депутатам зарплату шалену, і всі космічні надбавки, і не буде ніякого дефолту!», «У тебе був рік, а ти це час оточив себе дилетантами і дармоїдами! Пусти професіоналів в уряд і побачиш, як швидко економіка підніметься!», – пишуть у коментарях.
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