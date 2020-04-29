В мережі спливли нові гучні звинувачення на адресу нового заступника керівника Держуправління справами Ігоря Лисого

Про це пише видання Golos.ua.

За інформацією журналістів, до переходу в аграрний бізнес Ігор Лисий займав топ-посаду, а саме - був першим заступником мера р. Кам'янець-Подільський (Хмельницька область).

Через якийсь час Ігор Лисий очолив Кам'янець-Подільський завод продтоварів. Після того, як «Миронівський хлібопродукт» (відомий виробник м'яса і напівфабрикатів) викупив колгоспні сади в с. Петрівка в Криму, чиновник очолив також «Кримську фруктову компанію».

Варто звернути увагу, що вже під керівництвом Ігоря Лисого названа фруктова компанія з Криму вляпалася в земельний скандал місцевого значення. Ситуація отримала розголос в ЗМІ після того, як на землі почав претендувати ще один орендар.

ЗАТ «Кримська фруктова компанія» орендувала землі успішного колись СВК «Докучаєвський» , розташованого в с. Гришине (Первомайський район). Підприємство уклало з пайовиками договір оренди на 25 років, але гроші їм не перерахувало.

Ще однією важливою деталлю є те, що у 2012 році держава виплатила компенсацію «Кримської фруктової компанії» у розмірі 50% коштів спрямованих на закладку нових посадок. Така щедрість по відношенню до компанії, наближеної до Ігоря Лисого, викликає багато питань, оскільки аграрії на сьогоднішній день не можуть похвалитися турботою з боку держави держави і особливо поверненням коштів. З'являються підозри, що Ігор Лисий безпосередньо пов'язаний із владою.

Варто відзначити, що раніше глава держави Володимир Зеленський призначив двох заступників Державного управління справами, які виграли конкурс, що проводився восени 2019 року.

Одна посада дісталася адвоката Марії Грабовській, інша - колишньому керівнику Міжнародного дитячого центру "Артек" Ігорю Лисому.