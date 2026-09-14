Подорожчання продуктів у Чернігівській області триває: за даними Мінфіну, найпомітніше за останній місяць зросли ціни на курячі яйця, тоді як свинина й борошно дорожчають стриманіше.

Ціни на продукти в Чернігівській області знову пішли вгору — аналітики Мінфіну оновили дані про вартість базових товарів станом на 14 вересня 2026 року. Найбільший стрибок показали курячі яйця, які подорожчали більш ніж на п'яту частину порівняно із серпнем.

Яйця подорожчали найбільше

Яйця курячі «Ясенсвіт» (С1, 10 штук) у Novus і Megamarket тепер коштують від 70,99 до 78,50 гривні, середня ціна — 74,75 гривні. Ще у серпні така сама упаковка в середньому коштувала 59,49 гривні, тобто за місяць продукт додав близько 26%.

Дешевший варіант — «Квочка» (С1, 10 штук): від 62,90 гривні в Auchan до 76,19 гривні в Novus, середня ціна 69,55 гривні. У серпні середня вартість становила 57,12 гривні. Упаковка «Ясенсвіт» на 18 штук подорожчала зі 106,95 до 129 гривень.

Свинина: ошийок додав у ціні

Найшвидше серед м'яса дорожчає свинячий ошийок — у середньому 349,92 гривні за кілограм проти 314,38 гривні у серпні. У Novus його продають по 339 гривень, у Megamarket — по 379. Грудинка в середньому коштує 214,15 гривні (у серпні — 205,75), підчеревина — 234,97 проти 218,14, ребра — 234,63 проти 230,28.

Лопатка, навпаки, трохи подешевшала: 218,37 гривні за кілограм проти 222,67 у серпні. Найдешевше її зараз у Metro — 196,56 гривні.

Борошно дорожчає стримано

Борошно пшеничне «Хуторок» (1 кг) коштує в середньому 36,72 гривні — у серпні було 35,88. У Novus кілограмова упаковка продається по 34,93 гривні, у Megamarket — по 38,50. Двокілограмова пачка в середньому обходиться у 72,64 гривні проти 70,96 у серпні.

Де шукати дешевше

Різниця між магазинами на одні й ті самі товари сягає 10–20 гривень. Наприклад, десяток яєць «Ясенсвіт» у Novus коштує 70,99 гривні, а в Megamarket — 78,50. Тож перед покупкою варто порівнювати актуальні ціни на сайті Мінфіну, де показники оновлюються щодня.

Подорожчання продуктів у Чернігівській області поки що найбільше б'є по яйцях, які є в кошику майже кожної родини. Свинина й борошно додають у ціні повільніше, однак загальний тренд лишається висхідним.

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