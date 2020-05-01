Юлія Тимошенко забралася з ногами на диван і здивувала українців

Лідер фракції «Батьківщина» поділилася несподівано «життєвим» знімком на своїй офіційній сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На новій фотографії політик сидить у себе в кабінеті, але не за столом, як зазвичай, а на дивані. При цьому Тимошенко дозволила собі на подив невимушену позу: вона підняла ноги на диван і притиснула їх до себе однією рукою.

Тимошенко позує у звичному для неї строгому костюмі, тілесних панчохах і чорних туфлях. Її волосся зібране в низький хвіст. Сама політик у підписі до світлини заявила, що втомилася після робочого дня.

«Після довгого «дня на ногах», - написала Тимошенко.

Українці тут же взялися коментувати фото.

«Так знімайте черевики!»», «Туфлі на височенних підборах не знімаємо 24 години на добу», «Дуже сміливо», - пишуть люди.

До цього ми писали, що нардеп від «Слуги народу» Олександр Кабанов вирішив обговорити зміни в зовнішності Юлії Тимошенко прямо в залі Верховної Ради.

Депутат Олександр Кабанов потрапив в об'єктиви камер 4 лютого під час листування зі своєю дружиною Яною. Спочатку вони обговорювали свої особисті питання, однак в якийсь момент нардеп вирішив поділитися з дружиною новинами з роботи. Темою для обговорення стала «пластика» Юлії Тимошенко.

«А у нас тут Юлія Володимирівна зі свіжою пластикою», - написав депутат.

Нагадаємо, Тимошенко після пластики вразила новим обличчям, Слуга народу не стримався.

Як повідомляла Politeka, поранена Тимошенко приголомшила зовнішнім виглядом після пластики: "Краще не дивіться на...".

Також Politeka писала, що Порошенко прийшов у Раду у "панамському респіраторі" і затьмарив Тимошенко.