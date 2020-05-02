Про підтримку від уряду можна забути

Малий бізнес в Україні на час карантину забув про те, що таке підтримка від держави

Про це у своєму відеоблозі малого бізнесу розповів один з українських підприємців (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Він підкреслив, що уряд залишив бізнес зовсім без підтримки на невизначений термін карантину.

«Про підтримку ми взагалі забуваємо, тому що всі розмови: «Ми жебраки, грошей у нас немає», - процитував відмовки чиновників представник бізнесу.

Він зазначив, що карантин дозволив багатьом переосмислити політику нової влади. За словами блогера, українці здійснили «третю революцію», помінявши Порошенка на Зеленського, однак зараз стало зрозуміло, що цим вони тільки придбали «ще один геморой» для країни.

Підприємець впевнений, що нинішній президент зараз повністю втратив контроль над ситуацією.

«Корупція вся залишилася на місці, всі люди Порошенка залишилися на місці. Всі кричали: «Порошенко з Ахметовим рве країну!». Зараз Зеленський з Ахметовим рве країну», - обурився автор блогу.

Окремо його обурила ситуація з заробітчанам, за якою зараз український уряд торгується з Європою.

«Ми починаємо торгувати людьми. Для уряду люди стали товаром», - поскаржився підприємець.

Він підкреслив, що в сформованих умовах малому бізнесу доведеться виживати самостійно.

«По-моєму нас чекає ще одна революція…Не хочеться, щоб в країні знайшовся Піночет, який все пересаджає і все переб'є, але по-моєму в країні іншого вибору не буде, тому що ці дістали. Надія на «молодого Рейгана» померла дуже-дуже швидко…Наше завдання, як малого бізнесу, зберегти персонал, тому що безробіття буде велике…Будемо прориватися!», - підсумував блогер.

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