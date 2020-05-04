Посол України в Німеччині Андрій Мельник запропонував парі лобісту Кремля, екс-канцлеру ФРН Герхарду Шрьодеру про те, що окупований Крим повернеться до складу України

Про це український дипломат розповів в коментарі «Укрінформу».

"Що стосується безсоромного тези пана Шредера про те, що "жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим", то хотілося б оголосити цьому 76-річному екс-політику і топ-лобисту Кремля своєрідне парі: ще при його житті Крим неодмінно повернеться в лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході", - сказав посол.

В інтерв'ю der Tagesspiegel Шредер запропонував скасувати антиросійські санкції, введені після анексії Криму, тому, що вони нібито не працюють.

За словами Мельника, такі заяви є яскравим підтвердженням того, що санкції проти Росії роблять свою справу.

"Чим голосніше пан Шрьодер та інші лобісти мілітаристської Москви на кожному куті кричать про те, що введені санкції проти Росії є нібито" безглуздими ", тим більш очевидним стає для німецької громадськості той незаперечний факт, що санкції ЄС і США прекрасно працюють і дуже боляче б'ють в саме серце і без того слабкої російської економіки, а значить і політичного керівництва", - заявив Мельник.

Посол додав, що у Шредера не вийшло переконати німецьких політиків відмовитися від підтримки України.

Як відомо, Шредер є керівником ради директорів російської державної компанії "Роснефть" і головою ради акціонерів Nord Stream AG", яка управляє будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Зазначимо, заява українського посла про парі з Криму викликало неоднозначну реакцію.

Так, його слова прокоментував нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський.

«Не знаю, з якою метою наш посол у Німеччині вирішив посперечатися з Шредером, що Крим повернеться в Україну, м'яко кажучи, дивний предмет для суперечки. Але трохи цікаво, що поставив посол в якості ставки. Якась дивна грайливість охопила МЗС, другий день не можуть вгамуватися», - написав депутат у своєму телеграм-каналі.

Бурхливо реагують на заяву дипломата про парі і українці в соціальних мережах.

«Не укладати парі а вимагати потрібно! Крим-це земля України і крапка», «Парііі??? Ти б краще розповів як він повернеться. Відповідь знаю, скоро», «Все в іграшки не граються. Яке парі?» - пишуть в мережі.

Нагадаємо, Хакамада вирішила відкупитися від України за Крим.

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