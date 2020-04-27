Российский певец Валерий Леонтьев высказался о гастролях в Украине



По его словам, украинские поклонников должны отправится на оккупированный полуостров, чтобы попасть на его концерт.



"Не планировал обидеть украинских законодателей своим приездом в заповедный уголок России, и, безусловно, жаль, что какое-то время не увижу украинских поклонников и друзей. Но есть выход, - приезжайте к нам, в Крым! Я работал в советском Крыму, в украинском, в российском: кстати, после смены вывесок не изменились ни песок, ни вода, ни сидения в зале, даже зрители те же ходят по пятьдесят лет на концерты - дай им Бог здоровья!", - заявил он в одном из интервью.



Напомним, данные российского певца Валерия Леонтьева внесены в базу известного украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма. Визиты российского певца в Крым были осуществлены в 2014 и 2015 году.





Напомним, российский певец Филипп Киркоров захотел примирить Украину и Россию.

"Кто-то должен их (отношения. – Ред.) восстанавливать. Будем это исправлять. Если это будет миссия, чтобы наладить отношения и сделать мостик дружбы, я поеду. Если СБУ пустит. По Украине скучаю. Очень скучаю, поэтому и в Крым приезжаю на гастроли и понимаю, что влеку на свою бедную голову…", – отметил Киркоров.

Напомним, Киркоров показал свою любимую женщину, теперь ясно, на кого похожа 8-летняя дочь певца.

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