Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари лоббисту Кремля, экс-канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру о том, что оккупированный Крым вернется в состав Украины

Об этом украинский дипломат рассказал в комментарии «Укринформу».

"Что касается бесстыдного тезиса господина Шредера о том, что "ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым", то хотелось бы объявить этом 76-летнему экс-политику и топ-лобисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе", - сказал посол.

В интервью Tagesspiegel Шредер предложил отменить антироссийские санкции, введенные после аннексии Крыма, потому, что они якобы не работают.

По словам Мельника, такие заявления являются ярким подтверждением того, что санкции против России делают свое дело.

"Чем громче господин Шредер и другие лоббисты милитаристской Москвы на каждом углу кричат ​​о том, что введенные против России санкции являются якобы "бессмысленными", тем более очевидным становится для немецкой общественности тот неоспоримый факт, что санкции ЕС и США прекрасно работают и очень больно бьют в самое сердце и без того слабой российской экономики, а значит и политического руководства", - заявил Мельник.

Посол добавил, что у Шредера не вышло убедить германских политиков отказаться от поддержки Украины.

Как известно, Шредер является руководителем совета директоров государственной российской компании "Роснефть" и председателем совета акционеров "Nord Stream AG", которая управляет строительством газопровода "Северный поток-2".

Отметим, заявление украинского посла о пари по Крыму вызвало неоднозначную реакцию.

Так, его слова прокомментировал нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский.

«Не знаю, с какой целью наш посол в Германии решил поспорить с Шредером, что Крым вернется в Украину, мягко говоря, странный предмет для спора. Но немного интересно, что поставил посол в качестве ставки. Какая то дивная игривость охватила МИД, второй день не могут угомониться», - написал депутат в своем телеграм-канале.

Бурно реагируют на заявление дипломата о пари и украинцы в социальных сетях.

«Не пари заключать а требовать нужно! Крым это земля Украины и точка», «Париии??? Ты бы лучше рассказал как он вернется. Ответ знаю скоро», «Все в игрушки играются. Какое пари?» - пишут в сети.

Напомним, Хакамада решила откупиться от Украины за Крым.

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