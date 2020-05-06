Українська влада розробляє концепцію повернення окупованого Росією Криму в Україну, що включає вирішення трьох завдань

Про це повідомив в інтерв'ю голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, пише "Апостроф".

За словами Кулеби, він веде діалог з представником українського президента в Автономній республіці Крим Антоном Кореневичем, з яким розробляє стратегію.

Зокрема, як зазначив Кулеба, мова йде про рішення трьох завдань.

"Перша – як ми тримаємо окупований Крим на стратегічному порядку денному, щоб це питання не забувалося. Друге – як ми забезпечуємо ефективність санкційного режиму щодо Криму. Третє – які додаткові міжнародні інструменти ми можемо задіяти для того, щоб чинити тиск на Росію. І кілька інших. А стратегічне завдання – це як Крим буде повернутий в Україну. Я абсолютно переконаний, що це так і станеться. Це не дипломатична фантазія, а цілком прагматичний розрахунок", – заявив Кулеба.

Раніше ми повідомляли, лідер рок-групи "ДДТ" Юрій Шевчук зробив гучну заяву про конфлікт України і Росії. На його думку, через циніків у влади в обох країнах прості люди зможуть жити нормально не раніше, ніж через сто років.

"Я довго шукав риму часу. Звичайно, нас наївних просто рвуть в різні сторони. З багатьох хороших людей намагаються зробити злих. Я хочу знайти не захід, а саме ноту, яка зробила б нас усіх чистішими і добрішими", - заявив артист, додавши, що не любить політичних діячів і не сприймає протистояння між Україною і Росією.

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