Українців налякали перспективою сидіти на карантині до вересня

Як передає Politeka.net, такий невтішний прогноз на своїй сторінці у Facebook розмістив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан. Жителі україни гостро відреагували в соціальних мережах.

За словами Василя Мокана, зняти карантин в Україні можуть як влітку, так і восени. Все залежить від ситуації з захворюваністю.

"Хочу внести ясність по термінах карантину - офіційне завершення карантинних обмежувальних заходів є останнім, п'ятим етапом поступового виходу. Тому про повне завершення карантину і повернення до нормального функціонування держави можна буде говорити наприкінці червня-липні, а може і в серпні або вересні", - заявив чиновник.

Василь Мокан впевнений, що знімати обмеження раніше часу не можна, адже це загрожує серйозними наслідками. На його думку, відкриття ТРЦ і громадського транспорту призведе до спалаху епідемії.

Користувачі соціальних мереж обурені заявою представника Кабміну. Деякі припускають, що продовження карантину обернеться масштабним бунтом і новим Майданом:

"Зовсім загралися! А все падіння економіки за рахунок кого?"; "Дай Бог, щоб наша влада до 22 травня одужає, порозумнішає, а то навряд чи дотягнуть до вересня"; "Без крові не обійдеться"; "Хай тільки спробують!!! Вони вже дістали простий народ"; "Так, вони будуть літати, якщо народ підніметься, у багатьох на хлібець немає"; "Звичайно загрожує наслідками, адже не все розграбували і не прийняли ще купу дебільних законів. Народ буде бунтувати аж до майдану, а так карантин"; "Напевно, пора готувати новорічну масочку"; "Ви ще не зрозуміли?? Карантин спланований заздалегідь і триватиме до кінця 2020 року, а далі будуть знаходити нові причини його продовження!!!"; "Так, так сидіть вдома, а ми будемо творити! За що людям жити?".

Нагадаємо, карантин рекордно продовжили, термінове заяву прем'єра Шмигаля: "Обмеження тепер діють до...".

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