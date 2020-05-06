Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що українці самі втратили Крим

Як повідомляє Politeka.net, глава держави прокоментував ситуацію в інтерв'ю «Ехо Москви».

Як заявив Олександр Лукашенко, жителі України докоряють його позицією з-за Криму. Президент нагадав, що ще в 2014 році визнав півострів російським, за що зазнав критики.

"Що стосується Криму, коли на мене почали наступати українці тим же влітку після Криму, відразу в той рік, я їм сказав де-факто російський це юридично не оформлено. А потім вони знову почали мене душити на площі Верховної Ради", - поділився політик.

За словами Олександра Лукашенка, українці самі не змогли пояснити, що саме вони зробили для захисту Криму від російських окупантів. Нібито, жителі України повинні були відстоювати півострів ціною власного життя.

"Я їм задаю питання, ви мене не душіть, ви мені скажіть, як ви обороняли Крим? Як ви його захищали? Скільки там українців загинуло за цю святу українську, як вони кажуть, землю? Тиша. Ось відповідь на питання", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Президент Білорусі підкреслив, що об'єктивно оцінює ситуацію і не займається агітацією. Як зазначив Лукашенко, він більше не збирається давати оцінки і обговорювати приналежність Криму.

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