Перший президент України Леонід Кравчук вразив заявою про аннексированном Кримському півострові

Так, Кравчук несподівано заявив, що Крим є частиною Росії, і це незмінний факт. Він порадив забути про цих територіях, адже там діють закони Росії.

Про це він сказав в ефірі програми «PRIME:Скрипін» на телеканалі ATR (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

«Крим — це вже територія Росії сьогодні. Окупована (територія — прим. ред.), але Росії. Принаймні, там діють російські закони і російські норми життя, це ж факт», — сказав Кравчук.

Зовсім недавно він озвучував іншу думку, в якій заявляв про те, що Крим - це Україна. Крім того, Леонід Кравчук був сповнений оптимізму з приводу повернення Криму і Донбасу під контроль Києва.

За його словами, Донбас можна повернути пропагандою і прагненням до миру, а з Кримом потрібна інша тактика, але і вона приведе Україну до успіху. У Раді Федерації ці надії Кравчука назвали дивними.

Також раніше повідомлялося, що перший президент України Леонід Кравчук вважає, що Україна була зруйнована ще до приходу до влади Володимира Зеленського.

За його словами, після подій Майдану в 2014 році і приходу Порошенка до влади, Україна повністю втратила свій суверенітет і пішла під зовнішнє управління приватних фінансових фондів державних фінансових структур США.

Нагадаємо, що Кравчук закликав піти на поступки Путіну по Криму, але при цьому заробити

Як повідомляла Politeka, Кравчук пожалівся Скабеевой на декомунізацію в Україні

Також Politeka писала, Кравчук довів Скабееву, посипалися образи