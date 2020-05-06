Володимир Познер висловився про ставлення до агресивної політики Володимира Путіна в бік України

Так, російський ведучий і журналіст Володимир Познер заявив, що якби Росія хотіла захопити Україну в 2014 році, то у неї це вийшло, але в уряду РФ не було такого плану.

Про це Познер розповів в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону на каналі Youtube, передає РБК.

Йому нагадали, що план був, але на якомусь етапі щось пішло не так, коли Харків, Дніпропетровськ і Одеса змогли вистояти під натиском російських провокаторів.

Познер сказав, що категорично не згоден з таким твердженням.

"Якщо був план захопити Україну, то це можна було б зробити. Ніяких проблем не виникло б. Якщо б Росія хотіла захопити Україну, то це було б не складно. Все таки сили абсолютно не співмірні. Я думаю, такого плану не було. Це перше. Звичайно, люди не прийшли вбивати, такої мети не було, але військові зіткнення призводять до смертей. Згоден я з політикою Росії по відношенню до тогочасної України? Не згоден. Але розумію, чому це відбувалося", - заявив Познер.

Також раніше повідомлялося, що російський журналіст Володимир Познер опублікував відео, в якому розповів, хто винен у конфлікті між Києвом та Кремлем.



Журналіст зазначив, що президент України Володимир Зеленський всіляко намагається вивести Україну з того стану, в якій вона опинилася.

Також він прагне до того, щоб нормалізувати відносини з РФ, але не як молодшого брата, а хоче бути на рівних: "Причому іншого способу спілкуватися з Україною, просто немає".

Нагадаємо, Володимир Познер зробив відверте зізнання про страшну хворобу.

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