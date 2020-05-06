Один з найбагатших людей Росії, мільярдер Дмитро Босов покінчив життя самогубством

Про це повідомив ряд російських ЗМІ. Відомо, що Босов пішов з життя в ніч на 6 травня. Це підтвердили його знайомі. За деякими даними, бізнесмен застрелився, перебуваючи в своєму особняку в селі Усово. Йому було 52 роки, у нього залишилося четверо дітей.

За результатами 2019 року Дмитро Босов зайняв 102 місце в рейтингу найбагатших бізнесменів Росії за версією Forbes. За іншими даними, у нього було 86 місце в списку найбагатших росіян. Його стан оцінювався в 950 мільйонів доларів. Відомо, що він жив недалеко від резиденції президента Росії Володимира Путіна. Крім цього, він був генеральним спонсором знаменитої «Нічної хокейної ліги».

Основний актив бізнесмена, група «Сібантрацит», яка виробляє металургійне вугілля. Також Босову належить «Східугль» і центр архітектури та дизайну Artplay.

Наголошується, що в 2018 році проти однієї з компаній, які належали Босову, було порушено кримінальну справу. Компанію звинувачували в незаконному видобутку і продажу таймирського вугілля. У 2019 році проти Босова проводилася інформаційна атака в ЗМІ.

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