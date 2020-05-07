Президент Володимир Зеленський підписав законопроект щодо штрафів за порушення ПДР

Як йдеться на сайті Верховної Ради, законопроект №2809 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів» повернуто з підписом від президента 7 травня.

Цим законом з Кодексу України про адміністративні правопорушення виключили норму про дію адміністративного стягнення у вигляді штрафних балів, що накладається на громадян за правопорушення правил дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі.

тобто раніше кожному водієві, який отримав право керування транспортним засобом, щорічно (з дня отримання права керування транспортним засобом) нараховували 150 балів.

Тепер, після вступу цього закону в силу, українці більше не зможуть розрахуватися балами за порушення ПДР, доведеться платити грошима.

Зазначалося, що система балів сприяє тому, що у водіїв росте почуття безкарності, а разом з ним і кількість порушень. Тому таку систему вирішили скасувати.

Нагадаємо також, тепер водіїв-порушників чекає автоматична система фотовідеофіксації порушень ПДР (АСФП), яка не тільки фіксує порушення, але і виносить постанову про порушення і надсилає його за місцем реєстрації власника авто.

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