Депутат Верховної Ради Ніна Південця назвала зупинку соцвиплат єдиною альтернативою кредиту МВФ
Таку думку вона висловила після позачергового засідання парламенту 24 квітня. (Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
За її словами, якщо Україна все-таки не отримає допомогу Міжнародного Валютного Фонду, то країні загрожує дефолт, а єдиним способом його уникнути стане зупинка соцвиплат.
"Для того, щоб не було дефолту без кредиту МВФ, зараз треба припинити всі виплати з бюджету. Тоді дефолту не буде. Якщо Україна на це погодиться, щоб всі соціально захищені статті зупинити, все - ні пенсій, ні допомоги малозабезпеченим сім'ям, ні на дітей, ні субсидій. Вже дуже небагато часу залишилося. З такою економічною стагнацією у нас вже зараз буде зовсім обмежений ресурс надходжень - я навіть не знаю, чи буде можливість для фінансування армії", - зазначила нардеп.
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Таким чином, вона вважає правильним рішенням прийняти так званий "антиколомойский закон".
"Ми стоїмо в черзі з 103 країн, які вже попросили у МВФ про допомогу і про кредитування. Принципово ухвалити законопроект і зробити це якомога швидше, а не затягувати час", - впевнена депутат.
Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд назвав дві умови для продовження співпраці з Україною - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойский закон". Перший вже прийнятий і підписаний президентом Володимиром Зеленським, за другий голосувати найближчим часом.
Варто відзначити, що МВФ вже відмовив Україні в програмі розширеного фінансування.
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