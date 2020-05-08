Президент України Володимир Зеленський обурився діями Грузії з-за нового призначення Міхеїла Саакашвілі

Як повідомляє Politeka.net, він назвав те, що відбувається помилкою на прес-конференції під час поїздки в Луганську область.

Незабаром після того, як Міхеїла Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету ради Національного реформ, грузинського посла в Україні Теймураза Шарашенидзе відкликали на батьківщину для консультацій. Володимир Зеленський прокоментував ситуацію і заявив, що грузинські власті чинять неправильно.

"У нас з Грузією, з грузинським народом прекрасні відносини. Ми, незважаючи ні на що, не будемо ні на консультації відкликати нашого посла в Україну. Тому що відносини між нашими країнами довше будь-якого керівництва будь-якої країни. Мені здається, це помилка грузинської сторони", - зазначив глава України.

Володимир Зеленський припустив, що в підсумку все стане на свої місця, а Грузія не буде втручатися у внутрішню політику України. Як зазначив президент, Міхеїл Саакашвілі офіційно став українцем, а він особисто призначив екс-губернатора Одеської області на нову посаду в уряді.

"Щоб нікого не ображати, я думаю, це наше рішення, наша внутрішня політика. Пан Саакашвілі є громадянином України, з українським паспортом, і я - президент України, призначив його головою Виконкому реформ при президентові України, от і все", - підсумував Володимир Зеленський.

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