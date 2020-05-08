Президент Білорусі Олександр Лукашенко завдав несподіваного удару по Росії

Як повідомляє Politeka.net, білоруси розв'язали з РФ економічну війну і атакували відразу по декількох фронтах. На це звернуло увагу видання "Білоруська правда".

останнім часом зростає політичне напруження між Білоруссю і Росією. Нещодавно Олександр Лукашенко отримав від Кремля велику знижку на нафту, але при цьому не втратив шанс насолити росіянам.

Він закупив нафтопродукти в Норвегії і Саудівської Аравії, з якою у Росії почався серйозний торговий конфлікт. Таким чином, Лукашенко зірвав постачання російської нафти в той момент, коли вони як ніколи потрібні РФ. До того ж, Білорусь намагається вибити знижку на газ, вартість якого продовжує падати.

"Як один з механізмів перегляду запропонована можливість покупки певних обсягів газу на біржових майданчиках за конкурентними цінами", - повідомив міністр енергетики Білорусі Віктор Каранкевич.

Поки Росія не прийшла в себе від проблем на паливному ринку, Білорусь різко оголосила війну на іншому фронті і знизила ціни на добрива для китайських покупців, зробивши їм знижку в цілих 33%. Так 30 квітня Білоруська калійна компанія підписала договір з консорціумом Sinochem, CNAMPGC і CNOOC.

Угода сильно вдарила по російському "Уралкалія", яким володіє Сулейман Керімов. Керівництво вже повідомило, що збирається припинити постачання своїх добрив в Китай, хоча раніше саме це підприємства забирала собі найкращих індійських і китайських клієнтів. За даними джерел, це "відплата за минулі, всім відомі "гріхи" росіян" на калійному ринку в Білорусі. І все це відбувається на тлі критичного падіння рейтингу Володимира Путіна.

"Як би там не було, Лукашенко, можна сказати, «помстився» Путіну за все, але чи пробачать це у Кремлі? З іншого боку, а може це вже і не важливо, дозвольте трохи пофантазувати, пам'ятайте, «сильний і енергійний лідер» на тлі «обнуленного» в бункері з низьким рейтингом. Хто дасть гарантії, що після пандемії кордону на пострадянському просторі не зміняться і хто знає, про що мріє Лукашенко?", - зазначив автор.

Нагадаємо, похмурий Лукашенко засвітився зі своїм молодим наступником.

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