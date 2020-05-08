Президент Росії Володимир Путін публічно принизив українського колегу Володимира Зеленського напередодні свята

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в тексті на сайті Кремля.

Так, Путін направив вітальні послання лідерам і громадянам різних країн, які входили в Радянський союз. При цьому президентів Україні (Володимир Зеленський) і Грузії (Саломе Зурабішвілі) серед них не було.

Уточнимо, що конфлікт у Південній Осетії Росія розпочала в 2008 році, а анексія українського Криму почалася в 2014-м.

«Володимир Путін направив вітальні послання лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також народам Грузії і України з нагоди 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, Путін направив привітання керівництва Великобританії, США і Франції.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський обурився діями Грузії з-за нового призначення Міхеїла Саакашвілі.

Він назвав те, що відбувається помилкою на прес-конференції під час поїздки в Луганську область.

Незабаром після того, як Міхеїла Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету ради Національного реформ, грузинського посла в Україні Теймураза Шарашенидзе відкликали на батьківщину для консультацій. Володимир Зеленський прокоментував ситуацію і заявив, що грузинські власті чинять неправильно.

Нагадаємо, скандал з Грузією набирає обертів, Зеленський кинув ризикований виклик.

Як повідомляла Politeka, «слуги народу» злили Саакашвілі, у Зеленського готують термінове рішення: що сталося.

Також Politeka писала, що Саакашвілі зізнався, навіщо Зеленський покликав його в Кабмін: «Я за мир з Росією».