Президент Росії Володимир Путін публічно принизив українського колегу Володимира Зеленського напередодні свята
Як повідомляє Politeka, про це йдеться в тексті на сайті Кремля.
Так, Путін направив вітальні послання лідерам і громадянам різних країн, які входили в Радянський союз. При цьому президентів Україні (Володимир Зеленський) і Грузії (Саломе Зурабішвілі) серед них не було.
Уточнимо, що конфлікт у Південній Осетії Росія розпочала в 2008 році, а анексія українського Криму почалася в 2014-м.
Легендарний кухар розкрив секрет чудового пюре: все змінить один інгредієнт
Гроші з карток українців списують двічі, ПриватБанк зробив заяву: «Банк був змушений...»
Ані Лорак, Кіркорова і Малахова викрили в розпусті, дійшло до виклику лікарів: кадри гульні
ПриватБанк залишив українців без грошей, ліміт зменшують до нуля: "Пора міняти банк"
«Володимир Путін направив вітальні послання лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також народам Грузії і України з нагоди 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні», - йдеться в повідомленні.
Разом з тим, Путін направив привітання керівництва Великобританії, США і Франції.
Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський обурився діями Грузії з-за нового призначення Міхеїла Саакашвілі.
Він назвав те, що відбувається помилкою на прес-конференції під час поїздки в Луганську область.
Незабаром після того, як Міхеїла Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету ради Національного реформ, грузинського посла в Україні Теймураза Шарашенидзе відкликали на батьківщину для консультацій. Володимир Зеленський прокоментував ситуацію і заявив, що грузинські власті чинять неправильно.
Нагадаємо, скандал з Грузією набирає обертів, Зеленський кинув ризикований виклик.
Як повідомляла Politeka, «слуги народу» злили Саакашвілі, у Зеленського готують термінове рішення: що сталося.
Також Politeka писала, що Саакашвілі зізнався, навіщо Зеленський покликав його в Кабмін: «Я за мир з Росією».